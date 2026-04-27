忙しい毎日でも、美味しい食事はしっかり楽しみたい。でもカロリーは気になる……そんな時にピッタリの、手軽に作れて低カロリーな一品が現在注目を集めています。

「材料は3つだけ もちもち大根餅」のレシピを投稿したのは、Instagramユーザーの「ゆき⌇﻿アスリート夫と、目指せ脱力ごはん(@yuki_reship)」さん。

旦那さんが「お餅と何が入ってると?」と聞いたほどの“もちもち食感”ですが、意外にもお餅は不使用なんだとか。

腹持ちがよく、低カロリーで、スライサーがあれば作れる手軽さも魅力です!

とっても美味しそうなこの大根餅の作り方はこちら。

【材料(2人前)】

・大根：卵焼き器を2/3埋めるくらい

・片栗粉：大さじ2

・チーズ：お好みで

・ごま油：大さじ1程度

【おすすめのタレ】

・ポン酢：大さじ2

・焼肉のタレ：大さじ1

・にんにく：1cm

・ごま油：少々

・ねぎ：お好みで

【作り方】

(1) タレの材料を混ぜておく

(2) 卵焼き器に、スライサーで切った大根、片栗粉、チーズを入れて混ぜる。

(3) フライ返しで押し付けて、油を回し入れたら、中火で焼き色が付くまで焼く。

(4) 卵焼きの要領で巻いていき、裏返して3分程度焼き、焼き色が付いたら完成!

タレにつけて召し上がれ♪

火が強すぎると焦げやすいため、中火もしくは気持ち弱火にするのが上手く焼くコツだそうです。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数272万回以上、3.9万件のいいねを記録(4月24日時点)。「すごく簡単で美味しそうです! 僕もチャレンジしてみます」「美味しそう コレはお酒のおつまみにも良さそうですねぇ」「お刺身の盛り合わせに入ってるツマでいつも作ってます。美味しいです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

ぜひ食べてみたくなるこの大根餅について、作り方のポイントなどを投稿主のゆきさんにお聞きしました。

── この大根餅を作る際のコツや気を付けるポイントなどがありましたら教えてください。

作る際のコツは二つあります。

一つ目は、できるだけ細く切れるスライサーを使うことです。それによってもちもち食感を生み出せます。

二つ目は、大根の上の部分をつかうことです。大根は下にいくほど辛味が増すので、今回のようなあまり味つけをしないレシピは上の方を使った方がいいです。

── どんなお味なのか、改めて教えていただけますか?

まるでお餅が入ってるかのようなもちもち食感です。

アスリートの旦那さんと2人の娘さんを支えながら働き、自身も剣道を続けているというゆきさん。そんな彼女が伝えるのは「頑張りすぎないこと」の大切さです。

“無理なく家庭を整える”工夫で、暮らしにも心にもゆとりを生み出す。そのヒントを発信しているゆきさんのアカウント、ぜひチェックしてみてくださいね♪