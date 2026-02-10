ぜんざいやきなこ餅など、“和”なイメージが強い食材・お餅。そんなお餅を使った、ぷるぷる、小麦粉不要のフレンチトーストとは……!?

70年以上の歴史を誇る乳業メーカー・北海道乳業がInstagramに投稿したレシピが、注目を浴びています。

※画像は@hokunyu_official より引用

用意するのは、角もち・グラニュー糖・産地直送牛乳・卵・バター・はちみつ。2人前のレシピでは、まず角もち2個(100g)を一口大にカット。そこにグラニュー糖大さじ1と120mlの産地直送牛乳を加えます。

ラップをしたら、600wの電子レンジで1分30秒加熱。一度取り出して軽く混ぜ、さらに30秒熱します。加熱は2回に分けることで、爆発を防げるのだそう。

全体がなめらかになるまでかき混ぜたら、卵2個を投入。ホイッパーでよく混ぜたら、無塩バター10gを溶かしたフライパンへ!

フタをして弱火で5分加熱したら、生地を折りたたんで半分に。火を止めてフタをし、余熱で3分間蒸し上げれば完成!!

お好みで無塩バター5gとはちみつをかければ、さらに至福の味わいに……!!

今回の投稿以外にも北海道乳業のInstagramには、牛乳やバターを使った手軽に作れるレシピが盛りだくさん。日ごろのごはんやおやつ作りが、もっと楽しくなるかも?