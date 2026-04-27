マスカルポーネチーズやコーヒーを使った、進化系スイーツ「ティラミスボール」。キュートな丸いビジュアルも特徴で、海外でバズった後、日本のカフェやおうちスイーツとしても人気に……!!

そんなティラミスボールを混ぜるだけ×オーブン不要で作れるレシピが、「ブレンディ(R)」「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」で人気のメーカー・味の素AGFのInstagramで公開されています。

材料は、「ブレンディ(R)」のインスタントコーヒーとお湯、ビスケット、マスカルポーネチーズ、生クリーム、砂糖、ココアパウダーと、いずれもスーパーで手に入るもののみ。

今回は10個分のため、まずビニール袋にビスケット120gを入れ、綿棒などを使って細かく粉砕。生地に加えるコーヒー液は、「ブレンディ(R)」のインスタントコーヒーとお湯をそれぞれ大さじ1ずつ混ぜ合わせて作ります。

ボウルに砕いたビスケットとマスカルポーネチーズ100g、生クリーム80g、砂糖大さじ2、コーヒー液を入れたら、全体がしっとりするまで混ぜ合わせます。

あとはほどよく冷蔵庫で冷やし、ひと口サイズに丸めて適量のココアパウダーをまぶすだけでベースが完成。オーブンを使わなくてよく、電気代が浮くのもありがたい……。

別添え用のクリームは、生クリーム120mlと砂糖大さじ1を泡立てればOK。お皿に盛り付けて美味しいドリンクと合わせれば、自宅がおしゃれなカフェに大変身……!?

休日のおやつにはもちろんのこと、混ぜるだけで作れるので小さなお子さんや友人と作るのにもぴったり。一人のときにもみんなと一緒のときにも、ぜひ試してみては?