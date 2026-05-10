Mリーグオフィシャルショップを運営する、丸善ジュンク堂書店は、麻雀プロリーグ「Mリーグ」とサンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーショングッズを2026年5月9日(土)より発売した。

サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズとなっている。

■商品概要



5月9日(土)発売のグッズ

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド

(ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円/税込)

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー

(ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円/税込)

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ 缶バッジ

(ブラインド単品660円税込 コンプリートBOX：6,600円/税込)

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ ステッカー

(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ コレクションカード

(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)

今後発売予定のグッズ

・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド(チームセット販売 価格未定)

・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ インスタントカメラ風カード(チームセット販売 価格未定)

「Mリーグ」チームとサンリオキャラクターズ

・EARTH JETS｜ハンギョドン

・赤坂ドリブンズ｜けろけろけろっぴ

・EX風林火山｜リトルツインスターズ

・KADOKAWAサクラナイツ｜マイメロディ

・KONAMI麻雀格闘倶楽部｜ハローキティ

・渋谷ABEMAS｜ポムポムプリン

・セガサミーフェニックス｜バッドばつ丸

・TEAM RAIDEN / 雷電｜クロミ

・BEAST X｜ポチャッコ

・U-NEXT Pirates｜シナモロール

■販売店舗

Mリーグオフィシャルショップ：東京、大阪、札幌、博多

Mリーグオフィシャルショップオンラインストアでの販売については、MリーグオフィシャルショップのXアカウントにて後日案内される。

※予約・取り置きは行われていない。

※数に限りがあり、品切れとなる場合がある。

※商品内容や販売方法などは予告なく変更される場合がある。

※商品についての問い合わせは各店にて。