Mリーグオフィシャルショップを運営する、丸善ジュンク堂書店は、麻雀プロリーグ「Mリーグ」とサンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーショングッズを2026年5月9日(土)より発売した。

サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズとなっている。

■商品概要

5月9日(土)発売のグッズ
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ　アクリルスタンド
(ブラインド単品990円税込　コンプリートBOX：9,900円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ　アクリルキーホルダー
(ブラインド単品990円税込　コンプリートBOX：9,900円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ　缶バッジ
(ブラインド単品660円税込　コンプリートBOX：6,600円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ　ステッカー
(ブラインド単品550円税込　コンプリートBOX：5,500円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ　コレクションカード
(ブラインド単品550円税込　コンプリートBOX：5,500円/税込)

今後発売予定のグッズ
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ　アクリルスタンド(チームセット販売　価格未定)
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ　インスタントカメラ風カード(チームセット販売　価格未定)

「Mリーグ」チームとサンリオキャラクターズ

・EARTH JETS｜ハンギョドン
・赤坂ドリブンズ｜けろけろけろっぴ
・EX風林火山｜リトルツインスターズ
・KADOKAWAサクラナイツ｜マイメロディ
・KONAMI麻雀格闘倶楽部｜ハローキティ
・渋谷ABEMAS｜ポムポムプリン
・セガサミーフェニックス｜バッドばつ丸
・TEAM RAIDEN / 雷電｜クロミ
・BEAST X｜ポチャッコ
・U-NEXT Pirates｜シナモロール

■販売店舗
Mリーグオフィシャルショップ：東京大阪札幌博多

Mリーグオフィシャルショップオンラインストアでの販売については、MリーグオフィシャルショップのXアカウントにて後日案内される。
※予約・取り置きは行われていない。
※数に限りがあり、品切れとなる場合がある。
※商品内容や販売方法などは予告なく変更される場合がある。
※商品についての問い合わせは各店にて。