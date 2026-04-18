Mリーグ機構は、「Mリーグ2025-26表彰式・パブリックビューイング」を2026年5月15日(金)に開催することを発表した。

開催にあたり観戦チケットを販売。サポーター先行販売は2026年4月17日(金)12時(正午)より、一般販売は2026年4月19日(日)12時(正午)より販売開始となる。いずれも先着順での案内となる。

当日は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26 ファイナルシリーズ」の最終決戦となり、パブリックビューイングに加え、同会場にて「Mリーグ2025-26」の表彰式も実施。また、本パブリックビューイングでは、観戦をより楽しむためのグッズとして、来場者全員にバルーンが提供される。

なお、例年のファイナルシリーズ最終決戦の動向を鑑みて、時間が長くなる可能性があること、安心・安全に帰宅できることを考慮し、5月15日(金)の試合開始時間は17時からとなる。

■「Mリーグ2025-26シーズン表彰式・パブリックビューイング」について

名称：Mリーグ2025-26シーズン表彰式・パブリックビューイング

会場：ベルサール東京日本橋

開催日程： 2026年5月15日（金）

開催時間：開場16時／試合開始17時（23時ごろ終了予定）

※5月15日（金）の試合は17時から開始※

対戦チーム： 決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表

会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表

チケット金額：9,000円（税込）バルーン付

チケット販売枚数：466席 全席自由席

イベント内容：試合観戦（パブリックビューイング）、試合終了後に同会場にてMリーグ2025-26シーズンの表彰式を実施。

チケット販売期間：サポーター先行販売は2026年4月17日（金）12時（正午）より、一般販売は2026年4月19日（日）12時（正午）より販売開始。先着順にて購入できる。

■入場について

※チケットには整理番号が印字されており、当日15時頃より整理番号順に整列開始となる。

※イベント会場には16時より整理番号順に入場。入場開始時に不在の場合、次の番号の人を案内する可能性がある。

※自身の整理番号による入場がすでに終了している場合は、現在の待機列に並ぶことになるため、スタッフに声をかける。

■注意事項

※会場解説者および実況者は都合により変更または欠席となる場合がある。

※各チームの応援バルーンには数量に限りがある。

※会場内で撮影された映像・写真（来場者の肖像を含む）は、以下の目的で使用される場合がある。

・会場内に設置された各種モニターでの使用

・Mリーグおよびクラブ公式メディアでの使用

・ABEMA「麻雀チャンネル」での使用

・ニュース番組・関連メディア等での使用

・Mリーグまたはチームに指定されたもの（パートナー企業を含む）が制作する映像作品等の制作物および各種販売物等での使用

※18歳未満もチケット購入は可能だが、試合が延長し23時を超える場合、条例に基づき退場の可能性がある(保護者同伴の場合はこの限りではない)。

■チケット購入方法

「ローチケ」にて販売

会員：サポーター会員ページにて。

一般：ローチケにて。

※1人あたりの購入可能数は6枚まで。