Mリーグ機構は、リーチ麻雀世界選手権(英語名：World Riichi Championship、WRC)および全米プロ麻雀連盟(英語名：United States Professional Mahjong League、USPML)とコラボレーションし、アメリカ・ラスベガスとニューヨークを巡る「USツアー」を開催する。
本ツアーでは、Mリーガーや初代世界チャンピオンの山井弘プロ、日本プロ麻雀連盟会長の森山茂和プロなど11名のトッププロが参加し、麻雀大会や交流会、エキシビションマッチを実施する。ラスベガスではルクソール・ホテル＆カジノ内「HyperX Arena」を舞台に、Mリーガーが登壇する記者会見と麻雀大会を開催。麻雀大会の参加者は、Mリーガー6名のいずれかと必ず同卓可能で、その後、ニューヨークに移動し、「Sparrow's Nest Studio」で、交流会とエキシビションマッチ、Mリーガーとの東風戦バトル「Eastside Showdown」が行われる。
Mリーグでは、本ツアーを通じ、麻雀を通じた国際的な交流および親善への貢献を行うとともに、頭脳スポーツとしての麻雀の楽しさを広く世に伝えていくとしている。
「M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S. Tour」概要
大会名：M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S. Tour
開催日：2026年6月26日～30日 ※現地時間
会場：
ラスベガス …… HyperX Arena
ニューヨーク …… Sparrow's Nest Studio
開催内容：
＜ラスベガス＞
6月26日 …… 記者会見
6月27日 …… 麻雀大会1日目＋交流会
6月28日 …… 麻雀大会2日目
＜ニューヨーク＞
6月29日 …… 交流会「After Hours」
6月30日 …… エキシビションマッチ、東風戦バトル「Eastside Showdown」
参加者：
・逢川恵夢選手(EARTH JETS)
・内川幸太郎選手(EX風林火山)
・岡田紗佳選手(KADOKAWAサクラナイツ)
・高宮まり選手(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
・白鳥翔選手(渋谷ABEMAS)
・松本吉弘選手(渋谷ABEMAS)
・森山茂和プロ
・魚谷侑未プロ
・山井弘プロ
※6月27日・28日の麻雀大会と6月30日のエキシビションマッチは、「World Riichi公式YouTubeチャンネル」にて生中継が実施される。
大会参加費などチケットの詳細・申込みは特設サイトにて。