Mリーグ機構は、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOとのコラボレーションアイテム第2弾をZOZOTOWN限定で受注販売する。受注販売期間は、2026年5月18日(月)11:59まで。

第2弾では、Mリーガーが監修したアイテム「ツキを暗カン TEE」「真紅の烈風 西 HOODIE」をはじめ、麻雀牌の牌面をデザインに取り入れた「西ヨーロッパ グラフィック TEE」「タンヤオ(断幺九)カレッジ SWEAT SHIRT」など、全24型を展開。シンプルでありながら細部にまでこだわったデザインは、日常のコーディネートに自然に溶け込みつつも、“ダマでは終わらない”存在感を放つ。なお、期間中は第1弾で販売した全アイテムも再販売。第2弾の新作と第1弾のアイテムが出揃い、ラインナップはまさに“ダブル役満級”ともいえる充実した展開となる。

また、アイテムの着用画像には、Mリーグで活躍中であり、今回販売するアイテムの監修を務めた内川幸太郎選手、岡田紗佳選手、佐々木寿人選手、高宮まり選手がモデルとして登場。各選手がコラボアイテムを着用することで、本コラボレーションの世界観を体現する。アイテムなどの詳細は特設サイトにて。

なお、ZOZOは「Mリーグ2025-26シーズン」のセミファイナルシリーズおよびファイナルシリーズの冠スポンサーを務めており、今後も両社は様々な取り組みを通じて、ファッションと麻雀の新たな可能性を発信していくとしている。

ZOZOTOWN限定アイテム

・【岡田紗佳選手 デザイン監修】ツキを暗カン TEE(ツキを暗カン Tシャツ)(2色展開)：3,900円(税込)

・【岡田紗佳選手 デザイン監修】ツキを暗カン HOODIE(ツキを暗カン フーディ)(2色展開)：8,000円(税込)

・【佐々木寿人選手 デザイン監修】Tの字 TEE(Tの字 Tシャツ)(2色展開)：3,900円(税込)

・【佐々木寿人選手 デザイン監修】Tの字 L/S TEE(Tの字 ロンT)(2色展開)：4,800円 (税込)

・【内川幸太郎選手 デザイン監修】真紅の烈風 西 TEE (真紅の烈風 西 Tシャツ)(2色展開)：3,900円(税込)

・【内川幸太郎選手 デザイン監修】真紅の烈風 西 HOODIE(真紅の烈風 西 フーディ)(2色展開)：8,000円(税込)

・【高宮まり選手 デザイン監修】1Bamboo of Berserk TEE(レディベルセルク Tシャツ)(2色展開)：3,900円(税込)

・【高宮まり選手 デザイン監修】1Bamboo of Berserk L/S TEE(レディベルセルク ロンT)(2色展開)：4,800円 (税込)

・タンヤオ(断幺九)カレッジ TEE(4色展開)：3,900円(税込)

・タンヤオ(断幺九)カレッジ SWEAT SHIRT(4色展開)：6,400円(税込)

・純全(ジュンチャン)三色 ナンバー L/S TEE(2種・2色展開)：4,800円(税込)

・純全(ジュンチャン)三色ナンバー TRUCK JACKET(2色展開)：9,600円(税込)

・井桁 グラフィック TEE(2種・4色展開)：3,900円(税込)

・井桁 グラフィック SWEAT SHIRT(4色展開)：6,400円(税込)

・【This is Mahjong】刺繍 ジェットキャップ(3色展開)4,500円(税込)

・中ビーム 刺繍 BUCKET HAT(ブラック)：4,440円(税込)

・西ヨーロッパ グラフィック TEE(4色展開)：3,900円(税込)

・西ヨーロッパ グラフィック HOODIE(4色展開)：8,000円(税込)

・八索 グラフィック TUMBLER：3,200円(税込)

・西ヨーロッパ グラフィック KEY HOLDER(2色展開)：2,000円(税込)

・八索 グラフィック L/S TEE(4色展開)：4,800円(税込)

・八索 グラフィック HOODIE(3色展開)：8,000円(税込)

・M.LEAGUE ZOZO EXCLUSIVE TOTE BAG(3種展開)：2,000円(税込)

・西ヨーロッパ グラフィック 折り畳み傘：4,500円(税込)

＜選手コメント＞

◎川幸太郎選手：真紅の烈風 西について

The Crimson Bale（真紅の烈風）に、グニャっとした西を背負ってます。僕のあの時の気分をぜひ味わっていただけたらと思います。

◎岡田紗佳選手：ツキを暗カンについて

自分で月を暗カンしているイラストを描きました。後ろは伝説の13面待ちです。色の組み合わせも考えたので、ぜひ普段のコーディネートに取り入れてください。

◎佐々木寿人選手：Tの字について

単騎の伝説のT、思い出のTです。シンプルなデザインで着用しやすいと思うので、色々なシーンで着用いただきたいです。

◎高宮まり選手：1Bamboo of Berserkについて

自分のキャッチフレーズを胸元に染み込みプリントをしました。洗えば風合いが出てくるものなので、たくさん着用してください。

【ZOZOTOWN】AbemaTV CM「M.LEAGUE(Mリーグ)コラボアイテム 第2弾」篇

＜プレゼントキャンペーン＞

期間中に対象商品を10,000円以上購入すると、抽選で29名に、岡田紗佳選手、佐々木寿人選手、内川幸太郎選手、高宮まり選手の直筆サイン入りコラボアイテムや、Mリーグ公式対局のパブリックビューイング招待券がプレゼントされる。キャンペーン期間は、2026年4月20日(月)11:59まで。詳細は特設サイトにて。