BE:FIRST、インドネシア最大級の音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」出演決定

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年8月22日（土）23日（日）に、インドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo （JIEXPO）にて開催される音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」に出演することが決定。BE:FIRSTの出演は8月23日（日）を予定している。

「LaLaLa Festival」は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結するインドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6万人を動員し、東南アジアを代表する音楽フェスとして存在感を高めている。

今回のラインナップには、Steve Lacy、Rex Orange County、FLO、HONNEら世界的人気アーティストが名を連ねており、その中でBE:FIRSTは初のインドネシアでのパフォーマンス、そして現地フェス出演を果たす。

BE:FIRSTは先日、アジア・北米を巡る「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催も発表しており、グローバルシーンへ向けた活動を本格化。今回の「LaLaLa Festival 2026」出演は、その勢いを象徴する新たな一歩となる。

＜ライブ情報＞

『LaLaLa Festival 2026』

開催日：2026年8月22日（土）23日（日）

※BE:FIRSTの出演は8月23日（日）

会場：Jakarta International Expo （JIEXPO）（インドネシア・ジャカルタ）

主催：The Group

ワールドショーケース情報

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

チケット詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日（金）

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日（日）

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日（土）

【ニューヨーク】Gramercy Theatre

2026年10月23日（金）

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/