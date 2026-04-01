全国無料放送BS10が運営する「BEAST X(ビーストテン)」は、2026年3月27日(金)に全日程を終了したプロ麻雀リーグ「Mリーグ2025-26」において、レギュラーシーズンを3位で終え、チーム創設3年目にして初となるセミファイナルシリーズへの進出を確定させた。

今シーズン、BEAST Xは「メンバー入替」という大きな決断を経て開幕を迎えた。新加入の下石戟選手が個人スコア614ptの戦績を残しMVP(個人スコア賞)を獲得。また、Mリーグに復帰したキャプテンの東城りお選手も圧倒的な安定感を見せ、チームに勢いをもたらした。中田花奈選手は、過去2シーズンの悔しさを糧に磨き上げた繊細かつ大胆な攻めで自己最高スコアを大きく更新。チームのポイントゲッターへと覚醒を遂げた。同じく創設時からチームを牽引している鈴木大介選手も、特に2026年に入ってからは昨シーズンの悔しさを糧に大きく躍進。一時は苦しい場面もあったが、チーム全体で終盤まで攻撃的なチームスタイルを貫いた結果、チーム創設3年目となるMリーグ2025-26シーズンにおいて、レギュラーシーズンを突破した。

4月6日(月)から始まるセミファイナルに向けても、本年度のチームスローガンである「狩れ、頂天。」をもとに、応援するファンと共に一戦一戦を全力で戦い抜いていくとしている。

BEAST X 選手コメント

【東城りお選手】

Mリーグに復帰して1年目ですぐにセミファイナルに戻れたというのが本当に嬉しいです。そして、チームメイトが稼いでくれた大きな貯金を持ってセミファイナルを有利に戦えると思うと精神的に安心しますし、本当にありがたいです。今後もこのリードを保ったままファイナルに進めた方が優勝確率が上がるので、セミファイナルもとにかく己との戦いに打ち勝って、ポイントを上積みできるような戦いをしたいと思っています。ファンの皆さんにも私がチームに入ってきてよかったな、Mリーグに戻ってきてくれてよかったなという風に思ってもらえたら嬉しいので、1ポイントでも多くチームに貢献できるように、しっかり最後まで悔いのないように戦いたいです。

【鈴木大介選手】

これまで3年間BEAST Xでやってきて、今までは7位9位とセミファイナルに手が届かなかったので感慨深いですし、出場できることが夢のようです。ひたすらありがたいですね。本レギュラーシーズンは自分自身が最終的にマイナスポイントで終えてしまったので、その分セミファイナルの短期決戦では爆発できればと思います。特に、BEAST Xに入る前から大ファンだったKONAMI麻雀格闘倶楽部、特にプロに入るきっかけになった佐々木寿人さんにはぜひ勝ちたいなと思います。レギュラーシーズンはいっぱい負けてチームの足を引っ張りましたが、セミファイナルやファイナルでは倍にしていっぱい勝って、負けた分取り返したいと思いますので、引き続き狼援よろしくお願いします。

東城りお選手

鈴木大介選手

【下石戟選手】

まずは、レギュラーシーズンの熱い狼援ありがとうございました。本当に力になりました。2025-26シーズンはチーム数が9チームから10チームに増えたことでセミファイナルシーズンへの進出条件が昨期より厳しくなりましたが、無事に通過できてとても嬉しいです。BEAST Xのスタッフの支えやありがたさ、各選手の成長を感じました。4月も選手・スタッフが一丸となってファイナル進出へ向けて全力で戦いますので、引き続きよろしくお願いします。一緒に楽しんでください。

【中田花奈選手】

BEAST Xは今季で創設3年目となりました。過去2シーズンは足を引っ張ってしまい、レギュラーシーズンの突破ができませんでしたが、今回は個人ポイントもプラスした状態でセミファイナルに進出できることがとてもうれしいです。レギュラーシーズンの120試合に比べて、セミファイナルは20試合しかなく、1試合1試合が重くなってきます。絶対に勝たないといけない試合が出てくると思うので、今まで以上に緊張感がありますが、昨年から良くなった部分は活かしつつ、チームメイトと相談しながら1ptでも多くポイントを稼ぎたいです。ポイントのリードはありますが、現状維持ではなくさらにプラスして、優勝を目指し駆け抜けたいと思います。サポーターの皆様、スポンサー様、関係者の皆様、たくさんのご声援ありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いいたします。