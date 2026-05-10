エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦で、モンド麻雀プロリーグの三大タイトル戦の1つ「モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯」を2026年5月19日(火)23:00より放送開始する。
また、5月12日(火)21:30からは「第23回女流モンド杯」への2枠の出場権を賭け、「第22回女流モンド杯」で敗退した女流雀士と成長著しい女流雀士の計8名が、2戦のスプリント勝負に挑む「モンド麻雀プロリーグ26/27 第12回女流モンド杯チャレンジマッチ」を放送。MONDO TVで白熱の対局を注目したい。
モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯
■人気実力ともに兼ね備えた女流雀士12名が、意地とプライドをかけて戦う対局シリーズ
「女流モンド杯」は予選全18戦で争われ、各雀士が6回戦を戦う。総合得点の上位2名が決勝進出を決める。3位から10位の8名が準決勝に進出し、下位2名は予選敗退。準決勝は点数を持ち越し、各雀士1回戦を戦い(準決勝全2戦)、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を戦い、優勝者を決定する。
＜出場雀士＞
・清水香織(日本プロ麻雀連盟)※前回優勝
・逢川恵夢(日本プロ麻雀協会)※初出場
・魚谷侑未(日本プロ麻雀連盟)
・岡田紗佳(日本プロ麻雀連盟)
・菅原千瑛(日本プロ麻雀連盟)※初出場
・東城りお(日本プロ麻雀連盟)
・仲田加南(日本プロ麻雀連盟)
・二階堂亜樹(日本プロ麻雀連盟)
・瑞原明奈(最高位戦日本プロ麻雀協会)※初出場
・宮内こずえ(日本プロ麻雀連盟)
・第12回女流モンド杯チャレンジマッチ A卓勝者
・第12回女流モンド杯チャレンジマッチ B卓勝者
※出場雀士の情報は「モンド麻雀プロリーグ26/27 第12回女流モンド杯チャレンジマッチ」放送終了後になる
＜実況＞土屋和彦
＜ナビゲーター解説＞渋川難波(最高位戦日本プロ麻雀協会)
＜モンド麻雀プロリーグ＞
1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。｢女流モンド杯＜女性雀士＞」｢モンド杯＜若手男性雀士＞」｢名人戦＜ベテラン男性雀士＞」の3タイトル戦を開催し、各タイトル戦の優勝者とモンド王座が｢モンド王座決定戦｣を戦い、年間王座を決定。
＜番組放送情報＞
番組名：モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯(全16話)
放送日時：5月19日(火) 23:00～
レギュラー：毎週(火) 23:00～
再放送：(金) 20:00～ほか
モンド麻雀プロリーグ26/27 第12回女流モンド杯チャレンジマッチ
「第23回女流モンド杯」の出場権を賭けた入れ替え戦マッチ
本大会は「第22回女流モンド杯」で敗退した女流雀士と成長著しい女流雀士の計8名が、「第23回女流モンド杯」への2枠の出場権を賭け、2戦のスプリント勝負に挑む。抽選によりA卓とB卓に分かれ、ともに2回戦を戦う。各卓2回戦の合計ポイントのトップが「第23回女流モンド杯」への出場権を獲得する。
＜出場雀士＞
【A卓】
・川原舞子(日本プロ麻雀連盟) ※第22回女流モンド杯敗退
・瀬戸ういか(最高位戦日本プロ麻雀協会) ※産経新聞社杯争奪 麻雀女流リーグ2025 準々決勝進出
・瀬戸麻衣(日本プロ麻雀連盟) ※第8,9期桜蕾戦 準優勝
・水口美香(日本プロ麻雀協会) ※第22回女流モンド杯敗退
【B卓】
・相川まりえ(最高位戦日本プロ麻雀協会) ※第22回女流モンド杯敗退
・朝比奈ゆり(日本プロ麻雀連盟) ※第9期桜蕾戦優勝
・大島麻美(日本プロ麻雀協会) ※第22回女流モンド杯敗退
・篠原冴美(日本プロ麻雀連盟) ※EX風林火山「IKUSA -2025- 第三代プロ雀士 SSP決定戦」優勝
＜実況＞襟川麻衣子(日本プロ麻雀連盟)
＜ナビゲーター解説＞渋川難波(最高位戦日本プロ麻雀協会)
＜ゲスト解説＞宮内こずえ(日本プロ麻雀連盟)
＜番組放送情報＞
番組名：モンド麻雀プロリーグ26/27 第12回女流モンド杯チャレンジマッチ(全4話)
放送日時：5月12日(火) 21:30～
レギュラー：(火～金) 21:30～＜4夜連続＞
再放送：5月24日(日)、31日(日) 12:00～＜2話連続＞