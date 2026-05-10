竹内涼真にとって、俳優としての大きな自信につながる受賞となった。ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)で演じた海老原勝男役が評価され、第34回橋田賞を受賞。10日、都内ホテルで行われた授賞式に寄せたビデオメッセージで、思い入れの強い役を「自分とリンクさせて」作り上げたことを明かし、「準備してきたことが、うまく視聴者の皆さんに届いたのかな」と手応えをにじませた。

ビデオメッセージを寄せた竹内涼真

竹内は、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で演じた伊原勝夫役が評価され、橋田賞を受賞。この日は舞台の地方公演のため会場に来ることができず、スクリーンに映し出された映像で思いを語った。

「この度、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で僕が演じた海老原勝男役を橋田賞で評価していただき、本当に光栄に思います」と感謝した竹内。この役について、「自分的にも思い入れがすごく強い役」と振り返った。

役作りでは、アクティングコーチとともに自身と向き合いながら、キャラクターを構築していったという。「この素晴らしくて面白い役を自分とリンクさせて、結果的に皆さんから愛してもらえるいいキャラクターを生み出すことができたんだなと思います」と、手応えをにじませた。

さらに、「本当に自分がこれまでこの役で準備してきたことが、すごくうまく視聴者の皆さんに届いたのかなという、一つの自分の中でも自信になりました。うれしいです」と受賞の喜びを実感。

今後に向けても、「またさらに魅力的な人間を、いち役者としてどんどん生み出して、面白いものを皆さんに届けていけるように頑張っていきたいと思います」と意欲を示した。

「第34回橋田賞」受賞作品・受賞者

■橋田賞

・連続テレビ小説『あんぱん』(NHK)

・『わが家は楽し』(TBS)

・『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)

・『八月の声を運ぶ男』(NHK)

・小日向文世(俳優)

・佐藤浩市(俳優)

・小芝風花(俳優)

・今田美桜(俳優)

・竹内涼真(俳優)

■野村昭子賞

・岩崎加根子(俳優)

■橋田賞新人脚本賞

＜一時間ドラマ部門・佳作＞

・『コクーン』高橋由佳

・『愛或るほうへ』佐野あすか

＜短編部門・入選作＞

・『へりとわらし』朝比奈千鶴