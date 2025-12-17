Netflix映画『10DANCE』(12月18日配信開始)の配信記念イベントが17日、都内で開催され、W主演を務めた俳優の竹内涼真と町田啓太、大友啓史監督が登壇した。

町田啓太と竹内涼真

男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤氏による大ヒット漫画『10DANCE』を実写化。竹内は、ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる鈴木信也を、町田は、スタンダード(ボールルームダンス)日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を10ダンスの世界に誘う杉木信也を演じた。

本作でダンスの初挑戦した竹内は「何が大変だったと言われると、挙げ出したらキリがないですけど、町田くんもそうだし、パートナーの土居(志央梨)さんとか、先生方、監督を信じ切ることが一番難しかったです。最後、自分はできると自分を信じ切らないといけないですけど、そこの境地に達するまですごく時間がかかったし、人を信じることって怖いことなんですよね。信じ切らなかったら成功できてないことだらけで、信じ切るまではすごく不安で怖かったですけど、みんなを心から信じることができてよかったです」と話した。

町田は「竹内くんはダンス未経験者。これを見た人はそんなこと絶対思わないと思う」と竹内のダンスの上達ぶりを絶賛。「初めてステージで踊るシーンが、初めて人前で踊ることともリンクしているわけでしょ。それを見たときに僕、本当に感動してしまって、これはすごいなと。生で見ようと思って端っこで見ていたんですけど、すごかったです」と感嘆していた。