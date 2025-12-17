Netflix映画『10DANCE』(12月18日配信開始)の配信記念イベントが17日、都内で開催され、W主演を務めた俳優の竹内涼真と町田啓太、大友啓史監督が登壇。竹内はダンスパートナー役を務めた土居志央梨の強さについて語った。

竹内涼真

男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤氏による大ヒット漫画『10DANCE』を実写化。竹内は、ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる鈴木信也を、町田は、スタンダード(ボールルームダンス)日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を10ダンスの世界に誘う杉木信也を演じた。

そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨、杉木のダンスパートナーとして、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じている。

竹内は、ダンスパートナー役の土居について「僕よりメンタルも体も強いんです。だから振りも全部僕より早く進んじゃうんですよ。それが悔しくて。本当は僕がリードしなきゃいけないので、必死に彼女に負けないようにリードしていたんですけど、気を抜いたら僕が引っこ抜かれちゃうぐらいエネルギーが強くて」と強靭な強さの持ち主だと説明。

「本当に感謝しているのは、僕が練習で何回も心が折れかけて逃げ出しそうになったときに、彼女が『大丈夫できる』と盛り上げてくれて、『かっこいい』と言い続けてくれたのは、すごく僕としてもモチベーションを切らさずに前に進めました」と土居の励ましに感謝し、「最後イギリスで2人でダンスするシーンがあって、最高のダンスができたので、積み重ねてきたお互いの信頼関係があったなと。ラテンチームと僕らダンサー2人が1つになった瞬間がありました」と語った。

すると町田も「その経験、僕もありますよ」と同調。「僕も(土居と)組んで踊るシーンがあるんですけど、初めて持っていかれました。僕、このために体作りして、割と体幹強いだろうなと思っていたんですけど、敵わなかったです」と話していた。