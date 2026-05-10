東京都八王子市「好きな駅」ランキング

八王子市は東京都の西部に位置し、都心から約40kmの距離にある。人口は約58万人で、東京都の市部では最大。面積は約186.4平方キロメートルとされ、東京都の市区町村では奥多摩町に続いて第2位の広さとなる。今回はマイナビニュース会員601人に、東京都八王子市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

都心へのベッドタウンというだけでなく、大学や研究機関などが集まる学園都市としても知られる八王子市は、西部に高尾山や陣馬山といった山地、東部に日本最大規模のニュータウンである多摩ニュータウンが広がる。八王子市を中心とした広域多摩地域(埼玉県南西部、東京都多摩地域、神奈川県県央部)は製造業の盛んな地域でもある。

鉄道はJR東日本の中央線・横浜線・八高線をはじめ、京王電鉄の京王線・高尾線・相模原線、多摩モノレールの3社7路線が通り、全路線合わせて20の駅がある。

5位 : 中央大学・明星大学駅 (5.3%)

中央大学・明星大学駅は多摩モノレールの駅。駅名の通り、中央大学多摩キャンパスと明星大学日野キャンパスが駅前にある。駅周辺は学生の街であり、キャンパスから離れると閑静な住宅地や多摩丘陵の山林が広がる。

多摩地域を南北に縦断する多摩モノレールは、多摩センター駅で京王相模原線・小田急多摩線、高幡不動駅で京王線・動物園線、玉川上水駅で西武拝島線と接続。立川北駅および立川南駅でJR線の立川駅と接続しており、多摩モノレールから中央線・青梅線・南武線へ乗り換えられるなど、各方面へのアクセスが良い。

中央大学・明星大学駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(8人)。次いで、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(6人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(4人)となった。

ユーザーコメント

「学園地域の交通の拠点となる駅であり、若い利用者が多く、時代の流れや歴史も大変重要だと思います。西部東京のオモシロイスポットであると思います」(男性・38歳)

「大学が2つもあって、利便性が良い」(男性・49歳)

「駅周辺の景観が魅力的だから」(男性・42歳)

「むすめが通っていた、大學最寄り駅だったから」(男性・68歳)

「周りの雰囲気が落ち着くから」(女性・56歳)

4位 : 京王八王子駅 (9.0%)

京王八王子駅は京王線の終着駅。京王線は新宿～京王八王子間を結び、調布駅、府中駅など経由する。京王八王子駅から新宿駅まで、特急を利用すれば40分前後で到着する。JR線の八王子駅まで徒歩5分ほどのため、行先によって使い分けられるほか、乗換えもできる。

駅前にはコンビニエンスストアや飲食店などがあり、JR線の八王子駅まで足を伸ばせば大型商業施設がいくつもあるため、ショッピングとグルメを楽しめる。駅から離れると住宅地が広がり、交通と買い物の利便性が高い地域として人気がある。

京王八王子駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(13人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(11人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「交通の便がとてもよくてアクセスがいいですね」(男性・43歳)

「多摩地域に於けるターミナル駅であり、商業施設も充実しているから」(男性・63歳)

「都心からは遠いが駅周辺が栄えており飲食店も多いから」(男性・69歳)

「都会的で賑わいがあり便利なこと」(男性・39歳)

「始発が多く、座りやすい」(男性・44歳)

3位 : 高尾駅 (12.7%)

高尾駅はJR東日本の中央線と京王高尾線の接続駅。JR線の駅としては高尾山に最も近く、京王高尾線に乗り換えると隣の駅が高尾山口駅のため、登山客と観光客の利用が多い。JR線の高尾駅は木造駅舎で、1927(昭和2)年の「大喪の礼」において、新宿御苑に建てられた大葬用仮停車場の木材を使用。歴史的にもデザインにおいても貴重な建造物といえる。

JR中央線の快速列車を利用すると、新宿駅まで50分前後、東京駅まで60分前後という距離にあるため、高尾山の近くではあるものの住宅地としても人気がある。駅前にファミリー向けのマンションや、地域住民向けの商業施設、商店街などもある。

高尾駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(25人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(10人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「高尾山への入り口で雰囲気が好みだから」(男性・60歳)

「高尾山に行くときに利用したことがあるから」(女性・49歳)

「適度な田舎感があって凄く過ごしやすい」(男性・50歳)

「東京でも山があり自然を垣間見ることが出来るから」(男性・48歳)

「特徴的な駅舎」(女性・59歳)

2位 : 高尾山口駅 (14.6%)

高尾山口駅は京王高尾線の終着駅であり、高尾山へのアクセス駅。都心へ向かう「京王ライナー」「Mt.TAKAO号」を利用すると、新宿駅から高尾山口駅まで最速45分、高尾山口駅から新宿駅まで最速52分で移動できる。駅舎は2015年に改築され、グッドデザイン賞を受賞した。

駅の周囲は観光客・登山客に向けた飲食店などのほか、トリックアート美術館、氷川神社、さらに「京王高尾山温泉 極楽湯」もある。その周囲には山が広がる。西には高尾山ケーブルカーの清滝駅、エコーリフトの山麓駅があり、高尾山登山の入口となる。

高尾山口駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(37人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(15人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「高尾山への入り口であり、リゾート感や特別感があって良いから」(男性・61歳)

「隈研吾氏設計の木材を活かしたおしゃれな駅舎、駅直結の温泉施設『極楽湯』、豊富な登山・グルメスポット、そして登山グッズが購入できる駅前設備など、アウトドアと癒やしが融合した魅力的なエリア」(男性・62歳)

「都心からのアクセスが良く、駅周辺で自然や登山が楽しめるから」(男性・42歳)

「高尾山への玄関口で何度か登山をしたことがあるので」(男性・44歳)

「学生時代に友人と山登りをする時に使ったので思い出深い駅です」(男性・74歳)

1位 : 八王子駅 (35.2%)

八王子駅はJR東日本の中央線・横浜線・八高線が乗り入れる主要駅。東京都心だけでなく、神奈川方面、埼玉・群馬方面、山梨方面へ行く列車にも乗れる。駅から徒歩5分ほどの場所に京王八王子駅がある。JR貨物の駅でもあり、多種多様な列車が集まる。

駅周辺は大型商業施設のセレオ八王子、ビックカメラJR八王子駅前店、サザンスカイタワー八王子、八王子オクトーレ、八王子オーパなどがあるほか、商店街「八王子ユーロード」などの商店街もある。駅から少し離れると住宅地が広がっており、交通の便が良く、買い物に便利で、自然豊かな住みやすい地域として評価されている。

八王子駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(59人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(44人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(32人)となった。

ユーザーコメント

「八王子は東京の大きな中核都市であり、東京駅や新宿、横浜へ行くのも便利。東京の街と周辺の広い地域への観光地へ簡単に行け、都内23区より便利だと思う。家賃も安く種々の買い物も便利で気温は低いが住みたい街の一つ」(女性・71歳)

「駅周辺は都会と全く遜色なく栄えており、にぎやかな商店街は新宿みたいでとても活気があって楽しいです」(男性・58歳)

「交通の便が良くいろんなところに行けるから。この駅を中心として賑わっているから」(男性・42歳)

「JRの3路線が乗り入れているので、アクセスがよく、駅前も様々な商業施設が立地していて繁栄しているから」(男性・58歳)

「駅周辺の商業施設の充実度がいいですね。都心に出るよりも、コンパクトにまとまっている印象ですね」(男性・67歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、南大沢駅(4.5%)、大塚・帝京大学駅(2.4%)、京王堀之内駅(2.4%)、北八王子駅(2.1%)、松が谷駅(1.6%)と続いた。各駅に対して、南大沢駅は「大きなアウトレットモールがあるから」、大塚・帝京大学駅は「母校の最寄り駅だから」、京王堀之内駅は「便利な駅だからです」、北八王子駅は「東京すぎず、落ち着いている感じがする」、松が谷駅は「何となく好きな駅だからです」といったコメントが寄せられた。

東京都八王子市「好きな駅」ランキング

1位 : 八王子駅 ［JR中央線・横浜線・八高線］(35.2%)

2位 : 高尾山口駅 ［京王高尾線］(14.6%)

3位 : 高尾駅 ［JR中央線、京王高尾線］(12.7%)

4位 : 京王八王子駅 ［京王線］(9.0%)

5位 : 中央大学・明星大学駅 ［多摩モノレール］(5.3%)

6位 : 南大沢駅 ［京王相模原線］(4.5%)

7位 : 大塚・帝京大学駅 ［多摩モノレール］(2.4%)

7位 : 京王堀之内駅 ［京王相模原線］(2.4%)

9位 : 北八王子駅 ［JR八高線］(2.1%)

10位 : 松が谷駅 ［多摩モノレール］(1.6%)

今回のアンケートでは、交通利便性の高い市街地エリアと、高尾山周辺の観光・自然エリアの双方に票が集まる結果となった。とくに八王子駅は、JR線の主要駅としての利便性に加え、駅前の商業施設と商店街の充実ぶりを評価する声が多く寄せられた。高尾駅と高尾山口駅には、高尾山観光や豊かな自然、特徴的な駅舎などを支持するコメントが目立った。

その他、中央大学・明星大学駅や大塚・帝京大学駅といった学校名を冠した駅もランクインしており、学園都市としての八王子市の特色もうかがえるランキングとなっている。