お笑いタレントの東野幸治が昨年12月27日、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』にゲスト出演。話題の若手女優を大絶賛した。

「最高ですよね?」「全部ひっくるめて最高」

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏と、2025年のエンタメを振り返った東野。NHK総合で放送された岡山天音主演の夜ドラ『ひらやすみ』が話題に上がると、「最高ですよね?」と称し、佐久間氏も、「最高です。全部ひっくるめて」と手放しで同調。続けて、山形から上京した美大生・なつみを演じた森七菜について、2人は、「エグくないですか?」「マジでエグい」「もうヤバい」「すごすぎる」と連呼。森の出演シーンを振り返りながら、佐久間氏は、「やっとこの話できた(笑)」とうれしそうに話し、東野も、「森七菜! お前すごいぞ!」と声を上げた。

真造圭伍氏の漫画を実写ドラマ化した同作。佐久間氏が、「あの漫画のキャラなんて、普通にやったらキツい」と語ると、東野は、「キツいし、ヤバいし。岡山くんもうまいじゃないですか。あの2人のやり取りとか動きとか、あれ? これってどこまで演出なん? みたいな」と感嘆。また、『国宝』など他作品のキャラクターとはまったく違うコミカルな演技を見せた森に、「なんかフラフラしてる(笑)。あれ、どうやって体に入れ込むん?」と感心しきり。最後は、「面白かった～。びっくりしたな～」としみじみ振り返ると、佐久間氏も、「おすすめです」と猛プッシュだった。

視聴者からは、「ひらやすみは最高すぎた」「森七菜さんほんとにすごかったw」「お二人の言う通り森七菜の演技がエグい!」「すごいカメレオン俳優だなと思いました」「2作品での森七菜ちゃんの演技がやばかった」「ひらやすみはマジで面白かった」「もっともっと評価されるべき」「ホントに良いドラマでした!」など賛同する声が上がっている。