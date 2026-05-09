SANKYOは、2026年5月14日(木)～6月2日(火)の期間、東京都福生市にある「ゲームセンタータンポポ」との特別コラボイベントを開催する。

昭和のパチンコ店の雰囲気を再現した「ゲームセンタータンポポ」は、昭和から平成初期のパチンコ台を実際に遊ぶことができる体験型の“博物館的”ゲームセンターとして、多くの愛好者に親しまれている。

本イベントは、2024年12月に実施され好評だった「SANKYO×タンポポ」コラボ企画の第2弾として、同社が推進する「KUGITAMA」プロジェクトをテーマに開催するコラボイベントとなる。

会場では、「KUGITAMA」が掲げる『釘と玉によるパチンコ本来の面白さ』を体験できるレトロ羽根モノ機20台を揃えたメインボックス(KUGITAMAエリア)を設置し、「KUGITAMA」を前面に押し出したデザイン装飾とすることで、本イベントを盛り上げる。かつてパチンコに親しんでいたファンはもちろん、レトロカルチャーに関心を持っている人にも楽しめる内容。ぜひこの機会に会場へ足を運び、羽根モノ機の魅力を存分に体感したい。

■「KUGITAMAがゲームセンタータンポポをジャック !? Presented by SANKYO」開催概要

【開催日時】2026年5月14日(木)～6月2日(火) 10：00～20：00

※開催期間中の定休日：5月20日(水)、5月27日(水)

【場所】ゲームセンタータンポポ(東京都福生市本町135)

【料金】

1時間：1,000円

2時間：2,000円

終日打ち放題：3,000円



【設置予定機種(一部)】

※設置機種は予告なく変更になる場合がある。

■来店者全員にイベント限定SANKYOレトロ羽根モノ機シールを１枚プレゼント(全7種)

■コラボイベントオリジナル小冊子も配布

本イベントや「KUGITAMA」プロジェクト情報を掲載したオリジナル小冊子を、自由に持ち帰ることが可能。小冊子には、設置機種の紹介や「ゲームセンタータンポポ」メンバーによる座談会など、見どころ満載の内容が掲載されている。

※小冊子は店舗内外に設置しており、遊技の有無にかかわらず持ち帰ることができるが、一人一部までで、なくなり次第終了となる。

■QUOカードPayが当たるアンケートキャンペーン同時開催

イベント期間中には、「KUGITAMA」プロジェクトに関するアンケートを実施。回答すると抽選で、デジタルギフト「QUOカードPay」が進呈されるキャンペーンが実施される。 ※キャンペーンのご応募にはXアカウントが必要になります。

※賞品は予告なく変更になる場合がある。

イベント内容など各詳細は「ゲームセンタータンポポ」公式サイトにて。