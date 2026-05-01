ニューギングループ主催の「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」が4月19日、都内の「TODAホール&カンファレンス東京」で開催。4月6日より全国導入されている同名遊技機を体感できる無料イベントとして、1,150人のファンが集まった。

パネル展示や撮影会などが実施

会場内には、スマパチ『リコリス・リコイル』のパネル展示や、実機に搭載されているオリジナルイラストを鑑賞できるフォトスポット、イベントでしか入手できない来場特典グッズコーナーなどが設置。パチンコ・パチスロ未経験のアニメファンに向けた遊び方指南コーナーも設けられ、アニメから入ったライト層にも門戸を広げた構成となっていた。

「eリコリス・リコイル」の試打体験は事前エントリー制で、約2,000人からの応募が殺到。当日は、開場前から400人以上のファンが集まり、改めて「リコリス・リコイル」という版権の強さとコンテンツファンの熱量を感じられた。

会場では試打機が30台ずらりと並び、インフルエンサーの茉井ひなたと、パチンコライターのジャンヌ梨亜の2名が交代で「はじめてのパチンコ講座」を担当。計22回の試打体験会を実施し、延べ約600人のファンが新機種をプレイした。

この日のハイライトのひとつが、コスプレイヤーの伊織もえと篠崎こころの撮影会。伊織もえが井ノ上たきな、篠崎こころが錦木千束と、作中の主人公のコスプレで出演した。

個人での撮影会が2回ずつ、両名そろっての撮影会が1回行われ、アニメさながらのポーズを見せるなど、会場を盛り上げた。

そのほか、『リコリス・リコイル』のパチスロ版として、サミーが開発中の「スマスロ リコリス・リコイル」(試打不可)が先行して展示。パチンコとパチスロ、"2つのリコリコ"を同時に体感できるイベントとなっていた。