動画サービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議2026」が、4月25日から26日にかけて千葉・幕張メッセにて開催。日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)は、KIBUN PACHI-PACHI委員会の「PACHI-PACHI-7プロジェクト」の一環として、タレント・藤田ニコルがプロデュースしたブース「PARLOR NICOLE」を出展した。

藤田ニコル全面プロデュースのゴージャスな空間

「PACHI-PACHI-7プロジェクト」は、パチンコ・パチスロ遊技のエンターテインメント性や楽しさを広く発信し、業界全体のイメージ向上を図るという目的で2025年4月にスタートしたプロジェクト。藤田は、“パチンコ業界の裏のドン・N”こと「PACHI-PACHI-QUEEN(パチパチクイーン)」を演じ、パチンコ・パチスロを盛り上げている。

今回の「PARLOR NICOLE」は、藤田が「私の秘密基地のような空間」をテーマに、全面プロデュース。パチンコ・パチスロ未経験者や初心者に向けて、新しい遊技体験の魅力を発信する。

現地でまず目を引くのは、全面ピンク色で彩られたゴージャスな建物。海外のデザイナーズホテルを思わせるポップ＆クラシカルな世界観をベースにしており、これまでのパチンコ・パチスロのイメージを一新することが狙いだ。

ブース正面には、銀玉をモチーフにした万華鏡のようなフォトスポットが設置され、光あふれる演出が来場者を出迎える。“映えスポット”として、写真撮影をする多くのコスプレイヤーたちの姿が見られた。

さらに、パチンコ・パチスロ機の試打が体験できるブースには長蛇の列が。機種はアニメコンテンツを中心としており、パチンコは「新世紀エヴァンゲリオン」「転生したらスライムだった件」「魔法少女まどか☆マギカ」「Re:ゼロから始める異世界生活」、パチスロは「うみねこのなく頃に」「東京喰種」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「ヨルムンガンド」などの人気機種が合計16台設置されていた。

試打コーナーではスタッフが一人ひとりの横で打ち方を教えてくれるため、初心者でも安心して遊べる設計に。ブースの世界観にあわせて、女性スタッフの比率を高めた。

また、「PACHI-PACHI-7」メンバーでもあるビッグクラッピーが、銀玉の姿で3台設置。1時間に1回、「推しパチの日ホール行こう♪ アニメ好きはホール行こう♪」という「推しの日マーチ」を歌い、来場者を盛り上げる。

そして、試打体験者や「#パーラーニコル」「＃5月2・3日は推しの日」のハッシュタグを付け、ブース写真をSNSに投稿するとメダルがもらえ、藤田ニコルプロデュースのオリジナルグッズが当たるガチャ抽選会に参加することができる。賞品は、「折りたたみ傘」「トートバッグ」「ヘアクリップセット」「PETボトルマーカーセット」。筆者もガチャ抽選会に参加したが、結果は……必ずもらえる参加賞のステッカーだった。

「PARLOR NICOLE」ブース 担当者コメント

――今回、「ニコニコ超会議」にブースを出展した経緯は?

「ニコニコ超会議」は女性のお客様も多いイベントでもあるので、初心者の方や女性の方に知ってもらいたいという狙いがありました。パチンコ・パチスロの良いところをアピールしたいと思っています。

――今回の特設ブース「PARLOR NICOLE」は、藤田ニコルさんがプロデュースしています。全面ピンク色で遠くからでも目立ちますね。

壁一面がピンク色なので、パチンコホールとは思わないかもしれませんね。パチンコ台だけではなく、フォトジェニックな箇所もたくさんあります。女性が、「ちょっと入ってみたい」と思える空間づくりを意識しています。

――見えるところはすべて藤田さんが考えられたんでしょうか?

そうですね。「ここは私の秘密基地」という思いで、すべて作られています。中に入ると藤田さんの声が流れ、今回のブースについての紹介をしてくれますよ。

――参加者の反応はいかがですか。

藤田さんはもともとパチンコ好きを公言されている方なので、ユーザーからの共感が高い印象がありますね。「PARLOR NICOLE」の連動企画として、5月2・3日に一部のホールで「推しの日」が行われます。「PARLOR NICOLE」の世界観を体感できるポップやオリジナルグッズが賞品として提供されています。ぜひご覧になってください。

――今回、試打コーナーは何台用意していますか?

パチンコが8台、スロットが8台の合計16台です。藤田さんがアニメ好きというのもあり、アニメ台を中心に置いています。

――今回のブースがきっかけでホールに行きたいと思う方もいるかもしれませんね。

パチンコ・パチスロは怖いイメージを持たれがちですが、実はとても簡単で、ホールもきれいな空間です。ひとりでも入れる空間なので、まずは「PACHI-PACHI-7」の動画を見てほしいですね。5月2・3日の「推しの日」では、お試しプレイという形で遊べるので、お近くのホールで体験してみてください。