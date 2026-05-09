キスケが運営する「キスケBOX」は、2026年4月29日、開業25周年を記念した特別イベントを開催した。当日は、これまで支えてきた地域住民への感謝を込めて、館内各所で幅広い世代が楽しめる企画を実施し、各イベント参加者数は延べ400名を超える大盛況。会場には、子どもから大人まで世代を超えた笑顔があふれ、キスケBOXらしい“遊びの感謝祭”として、節目にふさわしい一日となった。

■開催の背景

今回の25周年イベントは、「地域とともに歩んだ25年分の感謝を、遊びと笑顔にのせて届けたい」という想いから企画されたもの。長年支えてきた地域住民へ恩返しをしたいという気持ちを形にし、館内を回遊しながら楽しめる参加型イベントとして実施された。単なる記念催事ではなく、地域住民と一緒に25周年を祝う場として、多くの笑顔と賑わいを生み出すことができたという。

■当日の賑わいと反響



武田プロによる麻雀大会

お菓子撒き

クライミング対決

レスラー熱波

当日は、館内各所で実施された周年企画がいずれも高い注目を集め、各イベント参加者数は延べ400名を超える盛り上がり。子ども向け企画には多くのファミリーが集まり、大人向け企画では真剣勝負や交流が生まれるなど、世代を超えて楽しめる一日となった。会場全体が一体となる熱気に包まれ、25周年の節目にふさわしい賑わいを創出。資料内でも、全企画が満員または大盛況であったことや、子どもから大人まで世代を超えた笑顔が館内にあふれた様子が示されている。

今回のイベントで特に印象的だったのは、来場者がただ企画に参加するだけでなく、その場の空気や一体感そのものを楽しんでいたこと。笑顔や歓声が自然と広がり、会場のあちこちで新たな交流や思い出が生まれ、キスケBOXが目指してきた“地域に愛される遊び場”としての価値を、改めて実感できる一日となった。25年間にわたり支えてきた地域住民へ、感謝の気持ちを言葉だけでなく体験として返すことできたとしている。

■次なる展開へ

キスケBOXの25周年企画は、これで終わりではない。今回の“遊びの感謝祭”で生まれた熱気と一体感を次なる展開へつなげ、今後予定している夏越し祭りをはじめ、さらなる賑わいと感動を地域住民へ届けていくという。25年の歴史を力に変え、次の10年、その先へ。キスケBOXはこれからも、地域に愛される遊びと笑顔の場づくりに挑戦し続けていくとしている。