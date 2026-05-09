全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年5月16日(土)～17日(日)の2日間、名古屋金城ふ頭アリーナ(愛知県名古屋市港区)にて「ダイナムカップ中部オープン2026スカッシュ選手権大会」を開催する。

1. スカッシュの普及と競技力向上を目指す、通算21回目の冠大会

ダイナムCUPは、日本国内におけるスカッシュ競技の普及および、選手の競技力向上を目的とした当社の冠大会。通算21回目の開催となる今大会は、国内プロ選手からビギナープレイヤーまでが参加できる裾野の広い大会を目指し、選手権大会のほか、愛好者向けのフレンドマッチや中学生以下が対象のジュニア大会も開催予定となっている。

2. アジア競技大会会場・国際規格グラスコートを使用

本大会の開催地である名古屋金城ふ頭アリーナは、2026年9月に開幕する「第20回アジア競技大会」においてスカッシュ競技の会場となる予定。今大会では、アジア競技大会でも使用される国際規格のグラスコート(壁面が透明なガラスでできており、観客がコート内外から試合全体を見渡せる特別なコート)を全3面活用し、選手たちは最高の舞台で熱戦を繰り広げる。名古屋エリアで国際規格のグラスコートが使用されるのは今回が初めてとなり、スカッシュファンのみならず、スポーツイベントとしても注目を集めることとなる。

3. ダイナムのスカッシュ競技への貢献

ダイナムは、生涯スポーツとしてのスカッシュの普及と発展を目指し活動する日本スカッシュ協会へのオフィシャルパートナーを2014年12月1日より継続しているが、冠大会への協賛等を通じて、オフィシャルパートナーとして複合的にスカッシュ発展のサポートを続けているが、本大会を通じて、地域スポーツの振興にも貢献。今後もダイナムは、世界に夢と感動を与えるスカッシュ競技の普及・発展を応援していくとしている。





2025年のダイナムカップ横浜大会

■「ダイナムカップ中部オープン2026スカッシュ選手権大会」開催概要

主催：日本スカッシュ協会中部支部

公認：日本スカッシュ協会

特別協賛：ダイナム

期間：2026年5月16日(土)～17日(日)

場所：名古屋金城ふ頭アリーナ(愛知県名古屋市港区)

出場選手情報など詳細は日本スカッシュ協会にて。