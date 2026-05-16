「もういいやってなっちゃう」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、育児の思わぬ“メリット”を語った――。

「全力飯じゃない」「ああ、もういいやってなっちゃう」

妻・いとくとら(いくら)との間に、第1子、第2子となる男女の双子が誕生した村上。7日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、「大変なんですよ。双子が生まれて、忙しいんですよ」と吐露。「もう家にいるんですよ。一昨日ぐらいから」と無事に退院したことを明かしつつ、「いや、すごいですね。痩せますよ、これは。双子ダイエット開始」と苦笑しながら語った。

痩せるワケについて、村上は、「飯がね、全力飯じゃないの。1人のときとか、奥さんいてもいいけど、全力飯なわけじゃん? 飯だけに集中する。それができないわけ」と理由を説明。初めての育児生活がスタートし、「泣いたりしたら、飯の途中で抱っこして。そうしたら、お腹いっぱいになってるの。“どうしたの～?”とかやってる間に。ああ、もういいやってなっちゃう」と自身の変化を明かした。

「私、今日はアジの干物1枚とトマトと生ハムのサラダちょっとぐらい」と打ち明けた村上。「痩せちゃうんだよ、これ。双子ダイエットになってます。だから、家じゃない1人のときに、解放してむちゃくちゃやらなければ痩せていくんじゃないか」と期待し、「年も年だし。カッコいいパパでいたいとか、そういうのもありますから」と意気込みを。相方・野田クリスタルも、「健康になるし、いいんじゃないですか」と後押ししていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。