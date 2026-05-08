テレビ東京の2025年度(25年4月～26年3月)の決算が8日に発表され、アニメ部門の収入が過去最高を記録した。

テレビ東京本社

海外での『NARUTO』『BRUTO』のオンラインゲーム展開や『NARUTO』の商品化、『ブラッククローバー』の海外での配信が好調に推移。これにより、アニメ部門全体の収入は前年比17.8％増のの272億1,900万円と過去最高額となった。

また、ドラマやドキュメンタリーなどの放送番組や放送以外の独自コンテンツを配信プラットフォームなどに販売する配信ビジネス部門は、広告付き無料動画配信(AVOD)の広告収入や『シナントロープ』の世界配信権販売、『笑ゥせぇるすまん』などの新作ドラマ、『孤独のグルメ』シリーズなどアーカイブ作品の国内配信権販売が好調に推移。映画部門は、『劇映画 孤独のグルメ』の興行収入や商品販売が好調に推移したことに加え、テレ東BIZも有料会員売上を伸ばし、配信ビジネス部門全体の収入は18.3％増の139億800万円となった。

テレ東単体の決算は、売上高が9.1％増の1,263億7,600万円、営業利益は71.3％増の97億4,400万円となり、いずれも過去最高額を記録した。