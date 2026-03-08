声だけでキャラクターに命を吹き込み、多くの人の心をつかむ「声優」という仕事。7日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、“中学生のなりたい職業”で常に上位に入る人気職業・声優の魅力を特集した。

スタジオには“声優界のエンターテイナー”宮野真守が登場し、佐久間大介(Snow Man)と日村勇紀(バナナマン)に本気の演技指導。実際のアフレコにも挑戦した佐久間は「声優業に生かそうと思いましたね」と感激するなど、プロの技に驚きの声を上げた。

今回は、人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』『五等分の花嫁』などに出演する声優・佐倉綾音と、日本テレビの伊藤遼アナウンサーが推しの魅力を解説。声優の個性をまとめた「ハマりボイス勢力図」をもとに、キャラクターごとに“ハマり役”となる声優の特徴を紹介した。

作中最強キャラを多く演じる声優として、中村悠一(『Re:ゼロから始める異世界生活』ラインハルト、『呪術廻戦』五条悟など)を紹介。さらに、『鬼滅の刃』の鱗滝左近次や『NARUTO』の自来也など“師匠キャラ”を多く演じる大塚芳忠の演技にも話題が及び、日村は「悟ってる声というのがわかるね」とその存在感に感心した。

番組後半には、“声優界のエンターテイナー”として知られる宮野真守がスタジオに登場。役作りについて「役のバックボーンをひたすら探る」「台本に書かれていない過去を埋める作業から始める」と語り、徹底した役への向き合い方を明かした。

さらにスタジオでは、佐久間と日村が実際にアフレコに挑戦。宮野がディレクションを行いながら演技を指導すると、佐久間は「めちゃくちゃ学びになりました。声優業に生かそうと思いましたね」と感激。日村も「初めてマモが本物の声優なんだって思い知った」と驚きを口にした。

TVerでは、未公開シーンを含めた特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

