漫画『NARUTO-ナルト-』は、岸本斉史氏による忍の世界での友情やライバルとの死闘、師弟関係などが描かれた忍者バトルアクション作品です。1999年から『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載がスタートし、2014年に700話目が掲載され完結を迎えました。

2002年から放送が始まったテレビアニメは『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト-疾風伝』の2部構成で展開したほか、劇場版作品も数多く公開されています。「ナルト」シリーズは時系列に沿って展開しているため、公開(放映)順に視聴するとわかりやすいです。

ただし、TVアニメシリーズには多くのオリジナル回が含まれており、回想や外伝が入ると混乱する方もいるでしょう。また、忙しくて時間が取れない方には、全話視聴する時間が負担になる可能性もあります。

そこで本記事では、「原作の展開のみ見たい方/時短で見たい方」と「オリジナルエピソードも楽しみたい方」向けにおすすめの見る順番を2パターン紹介します。

「ナルト」シリーズを見る順番に悩む方は、ぜひ参考にしてみてください。

アニメ・映画「ナルト」シリーズを見る順番

アニメ・映画版「ナルト」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズのつながりや公開順、時系列を紹介していきます。

「ナルト」シリーズの公開(放映)順

「ナルト」シリーズを公開(放映)順に並べると、次のようになります。

TVアニメ『NARUTO -ナルト-』(2002年～2007年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大活劇! 雪姫忍法帖だってばよ!!』(2004年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ』(2005年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大興奮! みかづき島のアニマル騒動だってばよ』(2006年) TVアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』(2007年～2017年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝』(2007年) 『劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆』(2008年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』(2009年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』(2010年) 『劇場版 NARUTO -ナルト- ブラッド・プリズン』(2011年) 『劇場版ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』(2012年) 『劇場版 THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』(2014年) 『劇場版 BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』(2015年) TVアニメ『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』(2017年～)

「ナルト」シリーズは、時系列に沿って公開(放映)されています。

TVアニメシリーズでは、アニメオリジナルのエピソードが複数あるため、原作に忠実に楽しみたい方は飛ばすとよいでしょう。具体的な話数は後ほど詳しく解説します。

「ナルト」シリーズの時系列順

「ナルト」シリーズの作品ごとの具体的な時系列は、つぎのとおりです。

TVアニメ『NARUTO -ナルト-』(波の国編～サスケ奪還編) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大活劇! 雪姫忍法帖だってばよ!!』(中忍試験後) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ』(サスケ奪還編中) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大興奮! みかづき島のアニマル騒動だってばよ』(サスケ奪還編中) TVアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』(風影奪還編～祝言日和) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝』(風影奪還編後) 『劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆』(サスケ再会編後) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』(飛段・角都編後) 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』(ペイン襲来前) 『劇場版 NARUTO -ナルト- ブラッド・プリズン』(五影編中) 『劇場版ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』(忍界大戦編中) 『劇場版 THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』(忍界大戦から2年後) 『劇場版 BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』(忍界大戦から十数年後) TVアニメ『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』(忍界大戦から十数年後)

「ナルト」シリーズは基本的に時系列通り展開しており、大きく前後することはほぼありません。

ただし『NARUTO -ナルト- 疾風伝』は『NARUTO -ナルト-』最終話の2年半後、『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』最終話の十数年後から始まります。

「ナルト」シリーズを見るおすすめの順番

「ナルト」シリーズを見るおすすめの順番を「オリジナルエピソードも楽しみたい方向け」と「原作の展開のみ視聴したい、時短で見たい方向け」との2パターン紹介します。

オリジナルエピソードも楽しみたい方におすすめの順番

TVアニメ『NARUTO -ナルト-』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大活劇! 雪姫忍法帖だってばよ!!』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 大興奮! みかづき島のアニマル騒動だってばよ』 TVアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝』 『劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』 『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』 『劇場版 NARUTO -ナルト- ブラッド・プリズン』 『劇場版ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』 『劇場版 THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』 『劇場版 BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』 TVアニメ『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』

オリジナルエピソードも楽しみたい方には、全作品・全話数を網羅することをおすすめします。

本編を一通りみたあとに、少年編に懐かしさを感じたい方は、TVアニメシリーズの『NARUTO -ナルト-』と『NARUTO -ナルト- 疾風伝』を見終えてから、劇場版の視聴に入るとよいでしょう。

アニメオリジナルを見なくていいという、時短で見たい方におすすめの順番

TVアニメ『NARUTO -ナルト-』1～135話(波の国編、中忍試験編、木ノ葉崩し編、綱手捜索編、サスケ奪還編) TVアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』221～273話(風影奪還編、サスケ再会編)、292～308話(飛段・角都編)、333～363話(自来也VSペイン・サスケVSイタチ編)、372～395話(ペイン来襲編)、417～441話(五影編)、463～～509話(忍界大戦編)、516～568話(忍界大戦編)、582～613話(忍界大戦編)、634～651話(忍界大戦編)、690～699話(ナルトとサスケの章) TVアニメ『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』51～70話(中忍試験編)、137～220話(狢強盗団編、『殻』始動編、『器』編、カワキ編『殻』激突、カワキ編大筒木覚醒)、282話以降(サスケ烈伝、コード襲来編)

まずは原作に忠実に楽しみたい、短時間で全体の展開を把握したい場合、劇場版とアニメオリジナルエピソードの視聴は飛ばすとよいでしょう。TVアニメシリーズはオリジナル回が多いため、飛ばすと視聴時間を大幅に減らせます。

一通り本編を楽しんでから劇場版を楽しむ見方もおすすめです。

アニメ・映画「ナルト」シリーズのあらすじ一覧

「ナルト」シリーズの作品ごとのあらすじを紹介します。

『NARUTO -ナルト-』

あらすじ

火影を目指すうずまきナルトはアカデミーを卒業し、同期の春野サクラ、うちはサスケとともにはたけカカシが上忍を務める第七班に配属される。数々の任務をこなし中忍試験に挑むナルトたちだったが、大蛇丸の暗躍により邪魔が入り、三代目火影が犠牲となってしまう。

また、兄への復讐に執着するサスケが里抜けし、大蛇丸の元へ。ナルトは自来也に弟子入りし、修行のために里を離れることを決意する。

『劇場版 NARUTO -ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!』

あらすじ

一人前の忍者を目指すナルトたちは新たに、大ヒット映画『風雪姫の大冒険』シリーズに出演する女優・富士風雪絵の護衛任務を任される。映画の撮影地である雪の国へ送り届けようとするが、なぜか雪絵はそれを嫌がるのだった。

雪の国では君主・風花ドトウが雪絵の到着を待ち構えており、ある目的のために雪忍三人衆を使った襲撃を企てる。ナルトたちは雪絵を守り抜くことができるのか。

『劇場版NARUTO -ナルト- 大激突! 幻の地底遺跡だってばよ』

あらすじ

ナルト、シカマル、サクラは謎の男・テムジンの襲撃を受ける。交戦中にテムジンと崖から転落したナルトは、行動を共にする中で彼が争いのない国を作るため、ハイドと呼ばれる男に師事していることを知る。しかし、実はハイドの本当の目的は世界征服だった。

一方、ナルトと別行動となったシカマルとサクラは、すでにナルトの元を離れていたテムジンと再会。逃げるテムジンを追った末に辿り着いた遺跡では……。

『劇場版 NARUTO -ナルト- 大興奮! みかづき島のアニマル騒動だってばよ』

あらすじ

ロック・リーを加えた第七班は、月の国の王子とその息子をみかづき島まで送り届ける任務に就いていた。浪費家の王子は、珍しい動物が気に入ったというだけの理由で、サーカス団を丸ごと買い上げる始末。

わがまま王子に呆れるナルトたちをよそに、サーカス団の動物たちは全くいうことを聞かずパニック状態。やっとの思いでみかづき島に到着するものの、そこでは謎の忍者が待ち構えていた。

TVアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』(2007年～2017年)

あらすじ

里を出てから2年半後、修行を終えたナルトは木ノ葉の里に帰還。第七班にはサスケに代わりサイ、休養に入ったカカシの代理でヤマトが加わり、ナルトは新体制で任務に就くことに。

暁に連れ去られた我愛羅の奪還からはじまり、サスケとの再会、ペイン襲来、第四次忍界大戦と激しい戦いが続く中で、ナルトは師や仲間との別れも経験。数々の苦難を超え、最後に再び対峙したサスケとの衝突の行方は……。

『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝』

あらすじ

何者かが、かつて世界を破滅寸前まで追い詰めた魔物の封印を解く大事件が発生。ナルト、サクラ、ネジ、リーの4人は綱手から、唯一魔物を封印する力を持つ紫苑の護衛を任される。

しかし、人の死を予言する力も持つ紫苑に、ナルトは死を宣告されてしまう。死がすぐそこに迫りくる中、ナルトは任務を遂行できるのか。そして、紫苑の予言を跳ね除け、無事生還することはできるのか……。

『劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆』

あらすじ

木ノ葉隠れの里はある日、空忍からの襲撃を受け、甚大な被害を出していた。ナルト、サクラ、ヒナタは火の国の外れにある村に駆け付けるが、すでに壊滅状態。そこで、何者かに襲われそうになった村人のアマルを庇い、神農が犠牲となってしまった。

しかしその後、神農の死は偽りで、正体とアマルを欺いていたことが明らかになる。激高したナルトは神農に螺旋丸を放つが、そこに突如サスケが現れるのだった。

『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』

あらすじ

各国で血継限界を持つ忍たちが行方不明となる中、唯一被害を出さなかった火の国は疑いの目を向けられてしまう。綱手の命を受けたナルトたちは、忍たちの消息が途絶えた場所を発見するが、それとほぼ同時にカカシが行方不明となる。

カカシを追おうとするナルトは綱手により監禁。しかし、サクラの協力を得て脱走し、ともに無断で里を抜け出した。シカマルをリーダーとした木ノ葉隠れの里の忍たちは、3人を見つけ出そうと奔走するが……。

『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』

あらすじ

綱手の指示で、抜け忍・ムカデの捜索に当たっていたナルト、サクラ、サイ、ヤマト。順調に廃墟へと追い込んだものの、ムカデが解放した龍脈の力により、ナルトだけが過去へタイムスリップしてしまうのだった。

ナルトは飛ばされた過去でムカデの狙いを知り、歴史改変を阻止するために火影就任前のミナトと協力することに。時空間忍術により実現した親子共闘の結果はいかに……。

『劇場版 NARUTO -ナルト- ブラッド・プリズン』

あらすじ

突如何者かに暗殺されかけた雷影は、犯人をナルトと証言。さらに、霧隠れと岩隠れの上忍殺害の容疑もかけられたナルトは、監獄施設であるブラッド・プリズン(鬼灯城)に閉じ込められてしまう。

無実を主張し、何度も脱獄を試みるナルトだが、そのたびに懲罰房に戻されていた。城主・無為の術によりチャクラを練ることができないナルトは、ピンチの中で自身を陥れた黒幕を見つけられるのか。

『劇場版ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』

あらすじ

ある日、木ノ葉の里に死んだはずの暁のメンバーが襲来。ナルトら忍たちの迎撃により大きな被害は免れ、里では活躍した忍の親たちが温かいムードで出迎えていた。

一方で、疎外感を抱え落ち込むナルトと、親子喧嘩で家を飛び出したサクラの目の前に仮面の男が現れ、2人に術を掛けるのだった。幻術世界に飛ばされたナルトとサクラが見たものは……。

『劇場版 THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』

あらすじ

第四次忍界大戦から2年後。ナルトがモテ期を迎える中、月が地球に急接近する異常事態が発生し、人類滅亡が危惧されていた。また、いくつかの事件も併発しており、六代目火影のカカシはナルト、サクラ、ヒナタ、シカマル、サイにある任務を命じる。

しかし、任務の途中、自身の元を離れようとするヒナタを追うナルトは、敵の攻撃を受け意識不明の重体に陥ってしまう。3日経ってようやく目を覚ましたナルトだったが……。

『劇場版 BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』

あらすじ

第四次忍界大戦から十数年後。平穏を取り戻した木ノ葉の里で、ナルトは七代目火影になり、多忙な日々を送っていた。そんな父をよく思わない息子のボルトは、ナルトの弱点を探るため、父のライバルであるサスケに弟子入りを志願。

しかし、思うような結果を出せなかったボルトは、焦りから科学忍具を使用してしまう。そのズルをナルトに見破られ揉めているところに、謎の乱入者が現れる。自身を守りながら戦う父の姿を見たボルトの行動とは……。

TVアニメ『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』

あらすじ

七代目火影のナルトを父に持つ少年ボルトは、多忙な父に不満を募らせながらもアカデミーに入学し、仲間たちとさまざまな経験を重ねていた。

その後、中忍試験を受けることになるが、尾獣のチャクラを持つナルトを狙う乱入者により試験は中断。しかしその混乱の中、思わぬ形でナルトと向き合えたボルトは心を入れ替え、父を超える忍を目指すのだった。

「ナルト」とは

岸本斉史氏原作の『NARUTO -ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ(集英社)』で連載された忍者バトル作品です。『NARUTO -ナルト-』は少年時代、『NARUTO -ナルト- 疾風伝』は2年半後の青年時代を描いています。

決して優秀とは言えない主人公が頂点を目指す王道の物語ですが、単なるバトル漫画ではありません。緻密に作りこまれた過去や関係性が複雑に絡み合い、何度読んでも新たな発見がある奥深い作品になっています。

「ナルト」シリーズを視聴できる動画配信サービス

「ナルト」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年4月時点で「ナルト」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

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「ナルト」シリーズの見る順番を紹介しました

「ナルト」シリーズを時短で見たい方、または原作の展開のみを見たい方は、ぜひ本記事で紹介した話数を視聴してください。オリジナルエピソードも楽しみたい方は、公開(放映)順にすべて網羅するとよいでしょう。

ナルトたちの成長を見届けた後は、ボルトたちの活躍に目を向けるのもおすすめです。年齢を問わず楽しめる「ナルト」シリーズ、ぜひ好みの順番で繰り返し視聴してみてください。

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