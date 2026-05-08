極楽湯およびGK Marketingは5月28日～6月16日の期間、スペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催する。

ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ

「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場

同イベントでは、「ぽこ あ ポケモン」のポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場する。浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾する。

ぽこ あ ポケモンの湯

オリジナルのマフラータオルがもらえる

店舗入館時、入館料金＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット(1,100円)の購入者に、オリジナルマフラータオルを配布する。

オリジナルイベントグッズの販売

ぽこ あ ポケモンのビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売する。また、5月28日12時からオンラインショップでも販売を行う。

オリジナルイベントグッズ

スペシャルメニューを展開

イベントオリジナルメニューを店舗で販売する。ドリンクメニューは、「ドーブルのカラフルチョコミルク」「リザードンのオレンジベリージュース」「ルカリオのブルーレモンスカッシュ」「メタモンのぷるちゅるジュース」(いずれも990円)の全4種を用意。ドリンクメニューの注文者には、「コースター」(全4種)をランダムで1点プレゼントする。

フード・デザートメニューは、「フシギダネ&ヒトカゲ&ゼニガメの三位一体ピザ」(2,200円)、「ピカチュウ&ピカチュウ(うすいろ)の仲良しオムライス」(1,760円)、「カビゴン(こけむし)のポテサラフライドチキンバーガー」(2,200円)、「モジャンボ(はかせ)のもじゃもじゃの中は秘密 あまあまスイーツ」(1,320円)の全4種を用意している。フード・デザートメニューの注文者には、「ホログラムシール」をランダムで1点プレゼントする。

スペシャルメニュー

「ぽこ あ ポケモン」のイベント装飾

館内には、ぽこ あ ポケモンのパネルやのぼり、「湯ったりらいふの楽しみ方」ポスター等が登場する。

イベント装飾

「ポケモンごいた」体験会を開催

ボードゲーム「ポケモンごいた」(希望小売価格2,970円)の体験会を店舗で開催する。開催日は5月30日～31日、6月6日～7日、6月13日～14日。参加者には「ポケモンボドゲくらぶ缶バッジ」(全2種)を1つプレゼントする。詳細および参加方法はイベントHPで確認できる。

また、店舗ではポケモンごいたの販売も行う。

Xキャンペーンを実施

極楽湯/RAKU SPAとGK Marketing(公式)のXアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#湯ったりらいふ」を付けてスペシャルイベントにまつわる内容を投稿し、店舗の受付で提示した人に、先着で「ポストカード」(全1種)をプレゼントする。