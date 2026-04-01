イケア・ジャパンは日本1号店オープンから20周年を記念し、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを発表した。4月1日〜5月10日まで、スペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」をイケア店舗で開催するという。ゲーム内に「IKEAアイランド」が登場するほか、イケア店舗でもゲーム内の部屋が再現されるなど、家での暮らしに遊び心を取り入れる提案を行うとのことだ。

ポケモン新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』

ピカチュウとカビゴンをイメージ。デザイナーが手がけた特別な部屋を再現

『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内には、クラウド島「IKEAアイランド」が登場する。ここにはイケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージしてデザインした特別な部屋が設置されるという。

このゲーム内の部屋は、日本国内のイケア店舗でも再現される。ピカチュウをイメージしたルームセットは、キッズ商品を中心にキノコや葉っぱのモチーフを取り入れ、深い森の雰囲気を演出している。

ピカチュウをイメージしたルームセット

一方、カビゴンをイメージしたルームセットは、ゆったりとくつろぐ姿から着想を得て、中心に居心地のよい睡眠エリアを配置したブルーと白のコーディネートとのことだ。店舗のルームセットでは、ゲーム内の「IKEAアイランド」を訪れるためのコードも用意される。

カビゴンをイメージしたルームセット

スタンプラリーや限定ステッカー。店舗全体で楽しむアクティビティ

4月18日〜5月10日の期間、イケア店舗内ではさまざまなアクティビティが実施される。

『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリーでは、店内の「ステーション」を探しながらイケアのトリビアを学ぶことができる。スタンプを7つすべて集めた参加者は、台紙を記念として持ち帰ることが可能だ。

『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー

また、IKEA Familyメンバーで1会計5,000円以上の購入者を対象に、オリジナルステッカーのプレゼントや抽選企画も行われるという。ステッカーのデザインは全6種で、週替わりで2種類ずつ配布される予定とのことだ。

オリジナルステッカー

スウェーデンレストランも特別仕様に。ポケモンデコレーションのケーキが登場

20周年を記念し、スウェーデンレストランのケーキがポケモンのデコレーションで彩られる。ケーキにはポケモンデザインの紙ピックが使用され、レストラン内にはフォトスポットも設置されるという。

スウェーデンレストランのケーキ

なお、今回のスペシャル企画はIKEA岡山が対象外となるほか、レストラン企画についてはIKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA広島、IKEA岡山も対象外になるとのことだ。各ルームセットの展開状況は店舗により異なるため、事前の確認が推奨されている。

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