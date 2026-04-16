すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」は4月23日、「ポケモン」とのキャンペーンを全店で開催する。

ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン

ピカチュウの"しっぽ"で開くハンバーグが登場

「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」(1,429円)が登場する。ポケモン30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニュー。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しめる。

ピカチュウのしっぽ型ホイルカッターでオープン

ポケモンのわざを表現したメニュー

「ヒトカゲの"ほのおのうず"ミートソースパスタ」(1,209円)は、ヒトカゲの「ほのおのうず」をトルネードポテトで表現したメニュー。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感のある一皿。

「フシギダネの"はっぱカッター"タコライス」(1,209円)は、フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出したメニュー。チップス、お肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめる。

「ゼニガメの"なみのり"かき氷サンデー」(879円)は、ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷にソフトクリームを合わせたひんやりデザート。付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめる。

対象メニューを注文でオリジナルグッズがもらえる

対象メニューの注文で、"ぼうけんの思い出"を持ち帰れるグッズがもらえる。「ゆらゆらアクリルスタンド」または「ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック」のいずれかを選べる。

ゆらゆらアクリルスタンドは、歴代の"旅立ちの3匹"が全員集合した左右にゆらゆら揺れるスタンドで、表面と裏面でデザインが異なる特別仕様(全5種)。種類は選べない。

スペシャルフレンダピックは、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使用できるフレンダピック。「リザードン」とタッグになるポケモンは「フシギバナ」または「カメックス」。

なお、ゆらゆらアクリルスタンドとスペシャルフレンダピックのいずれかがなくなった場合は、どちらか一方のみの提供となる。

店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる

店内では、記念撮影ができるフォトパネルや、ポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなどを用意し、"ポケモンたちと出会うぼうけん"を楽しめる。

ラッキーセットのカプセルグッズがポケモンデザインに

小学生以下限定のおもちゃ(ガチャコイン)付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインとなる。

対象期間は2026年4月23日～6月17日で、なくなり次第終了。実施ブランドはすかいらーく6ブランド(ガスト、バーミヤン、ジョナサン、しゃぶ葉、夢庵、ステーキガスト)となる。

チャーム コレクション

クルコロ コレクション

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