ファミリーマートが4月28日、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」のメタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペ「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)を発売する。ひと足先に試食させてもらった。

ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペ

ストロベリーフラッペは、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペ。

氷をもんで牛乳を注ぎ混ぜたら完成

いちご果肉とゼリー入り。甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえる。かき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一品。

しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペ

ラムネソーダフラッペは、メタモン(ラプラスへんしん)と、ピカチュウ(うすいろ)をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペ。白っぽい毛色に垂れた耳が儚げなピカチュウ(うすいろ)"うすチュウ"はSNSでも大人気!

氷をもんで牛乳を注ぎ混ぜたら完成

口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やしていることで氷の存在感がアップ。最後までガリガリとした食感と爽快感が続く。

こちらのフラッペ登場をはじめとして、「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンが全国のファミリーマートで実施される。

「メタモンのわらび餅」「ピカチュウのロールケーキ」も登場

「メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)」(150円)は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅。ぶどう味のソースとミルクホイップを包んでいる。

「ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)」(178円)は、ピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームをピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げている。

集めて楽しいアクリルパズルキーホルダー全10種も

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできる。

ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダー

第1弾(店舗での提供期間: 4月28日10:00～)は、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。第2弾(店舗での提供期間: 5月5日10:00～)は、メタモン&フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。

いずれも数量限定。発売日にぜひチェックを!

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