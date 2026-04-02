いよいよ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開。作品の舞台となる横浜も、大観覧車やバス、花火など街中がコナン一色に染まります!

🏍️ #ハイウェイの堕天使 × 横浜市 🪽

＼✨コラボ第2弾 発表✨/

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横浜の夜景も“コナン色”に──

🎡観覧車スペシャル演出

🎁全8種ビッグサイズステッカー

🚌ラッピングバス

🛍️コラボ商品 など新情報が解禁!

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#横浜 に“コナン旋風”が巻き起こる🌪

(@yokohama_kohoより引用)

横浜市が、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念して開催するスペシャルコラボイベント。4月10日～7月31日までの期間中、大観覧車にコナンが映し出される演出や、花火、スタンプラリー、ラッピングバス、プレゼントキャンペーンなど、舞台となる横浜を盛り上げるさまざまなコラボ企画が展開されます。

まずは、大観覧車「コスモクロック21」のスペシャル演出。

よこはまコスモワールド内にある⼤観覧⾞「コスモクロック21」では、『名探偵コナン』とコラボしたスペシャル演出が期間限定で登場。点灯期間は4月10日～19日。期間中、18時半～20時16分の毎時00分、15分、30分、45分に1回あたり1分間。演出後の時計表示でも、同作をイメージしたカラーライトアップが行われるのだとか。遠くからでもはっきり見える演出は、圧巻です!

【劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市】ラッピングバス& 車内特別アナウンス

また、街中を走行するバスが、特別デザインのコラボラッピングで登場。連節バス「ベイサイドブルー」は、車内もコナン一色の特別仕様に。さらに、観光スポット周遊バス「あかいくつ」と「ベイサイドブルー」の両路線にて、コナン君による「次、停まります」の特別降車アナウンスも実施されるのだとか。街中での存在感はもちろん、乗車するだけで作品の世界観を堪能できるスペシャルなコラボバスの運行期間は、いずれも4月10日～7月31日まで。横浜に行ったら、ぜひ乗ってみたいですね。

プレゼントキャンペーンでは、対象施設で注文やサービスを利用すると、限定オリジナルステッカーをゲット。ランドマークプラザや赤レンガ倉庫、横浜中華街など、横浜都心臨海部の約450店舗が参加する大規模企画となっています。

ステッカーのデザインは、「世良 真純」「江戸川コナン」「萩原 研二」「松田 陣平」「萩原 千速」「毛利 小五郎&蘭」「横溝 重悟」「灰原 哀&少年探偵団」の全8種。横浜の街を巡りながら記念に集めるのはもちろん、“推し”のキャラクターを探しつつ、スポット巡りのコンプリートも目指したくなるラインアップです!

ステッカーの配布場所も含め、イベントの詳細は、「公式サイト」にてチェック。映画を観てから巡るのもよし、映画を観る前に楽しむのもよし! ぜひ、コナン一色に染まった横浜の街に足を運んでみては?