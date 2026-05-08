おぎやはぎの小木博明と矢作兼が、4月30日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00～27:00)で、休養を発表したバナナマン・日村勇紀について語った。

神田愛花

日村の妻・神田愛花は「全然、心配する必要はありません」

体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。この話題に触れた矢作は「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と切り出し、小木も「ビックリしましたよ」と率直な驚きを口にした。さらに矢作は「バナナマンとおぎやはぎといったら、もう“カルテット”と言ってもいいぐらい、ずっと一緒にやってきた」と振り返り、「“相方が具合が悪くなっちゃった”みたいな感覚ですけどね」と胸の内を明かした。

そして小木は、日村の妻であるフリーアナウンサー・神田愛花と「きのう、仕事でお会いしました」と明かしたうえで、「『全然、心配する必要はありません』って言ってました」と近況を報告した。

これを受け、2人は「良かった、良かった」と安堵の様子。矢作は「なんせゆっくりしてりゃいいと思う。満喫しちゃってくださいよ。もう働きすぎたからね」と労わり、小木も「焦らないでさ。忙しかったからね。仕方ないよ」と同調した。最後に、矢作が「働き者だから仕方ないですよ。まあまあ、ゆっくりしてれば大丈夫でしょう」と語り、回復を願っていた。