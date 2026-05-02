松江フォーゲルパーク(島根県松江市)の人気者、ハシビロコウの「フドウ」くんがまたまた登場。“これまでに見たことがない“という寝相を公開したところ、8.2万ものいいねが寄せられるなど、SNSで大きな話題となっています。

ここまでの寝相は初めて見ました。 リラックスできているようで何よりです。

(@matsuevogelparkより引用)

すごい寝相ですね。大きな口ばしが地面に刺さっているような……。口ばしで体を支えているようにも見えるのですが、辛くないのでしょうか? この状態ですやすや眠れるなんて、相当お疲れだったのか、日なたが気持ちよすぎたのか……。

安心しきったように眠るフドウくんの姿に、「きゃわいい〜!!!」「ハシビロコウの置物が倒れてるみたい(笑)」「土に刺さってる嘴が良い笑」「やっぱりハシビロコウ 面白すぎるw」「前につんのめってるわけじゃないのね笑 可愛すぎる〜♡」「美しい寝姿…ウットリ」といった声が。普段の凛々しい立ち姿とのギャップも相まって、またまた多くのファンの心をつかんでしまったようです。さすが、フドウくん!

写真集を出すほど多くのファンを抱えるイケメンフドウくん。次はどんな“意外な一面”を見せてくれるのか、楽しみですね。