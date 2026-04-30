4月8日に、ゴマフアザラシの赤ちゃん(女の子)が誕生したばかりの三重県「伊勢シーパラダイス」。誕生から2週間後の公式のポストには、飼育員さんに抱きかかえられる赤ちゃんアザラシの姿が……。

フィット感😂

(@iseseaparadiseより引用)

飼育員さんに抱っこされている赤ちゃんアザラシ、可愛いですね。万が一にでも落とすまいと、飼育員さんがしっかりホールドしていますが、実はこの後、体重測定があるんです。

そこで問題。この赤ちゃんアザラシ、いったい何キロあるでしょうか??

測定後にSNSに寄せられた反応をみると、「え、意外と重たい」「小6娘と変わんないw」「㌔数を見て(こんなに可愛いけど、やはり歴とした海獣なんやわな〜)としみじみ」といった声が……。生後2週間とはいえ、もともと巨漢のゴマフアザラシ。いったい何キロあるのか、それでは答え合わせです!

【速報】

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体重30kg超えてました

(@iseseaparadiseより引用)

生後2週間で30キロ超えとは、さすが海獣。実は、生後8日目で17キロだったので、そこから1週間足らずでプラス13キロということに。すごい!

その成長ぶりにもビックリですが、このタライへの収まり方にもビックリ。めちゃくちゃ可愛くないですか!? この姿に、「頭頂部パヤパヤでカワイイ〜」「連休にあえるの楽しみだわぁ～～」「白モフの模範的なお顔 ポーズもフォトジェニック」「タライごと商品化希望」「この写真でアクスタ作りましょう!!爆売れです!!」といった声が続々。売れっ子アイドルのような人気ぶりです(笑)。

成長著しいゴマフアザラシの赤ちゃん。ぜひ、伊勢まで会いに行ってみてはいかがでしょうか?