長野県産品をはじめ、産地や生産者にこだわって厳選した商品を取り揃える長野のご当地スーパー「ツルヤ(TSURUYA)」。地元の方々はもちろん、観光客にも人気のスーパーマーケットなのですが、そんなツルヤが、期間限定で東京・銀座に登場します!

＼大好評/ツルヤコラボフェアを開催します!

地元ではもちろん、観光客にも人気のご当地スーパーマーケット「ツルヤ」

大好評のコラボフェアを6月12日(金)から14日(日)までの3日間限定で開催します

「ツルヤオリジナル商品」を多数取り揃えます ▼詳しくはこちら

(@ginza_naganoより引用)

ツルヤの商品が登場するのは、東京・銀座にある長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」です。今回開催される「ツルヤコラボフェア」は同店の人気企画で、原料の品質にこだわり、素材本来のおいしさを大切に生かして開発された『ツルヤオリジナル商品』が多数登場するのだとか。

例えば、カナダ産有機ブルーベリーとメキシコ産有機アガベシロップを使用した、有機JAS認定のジャム「果実まるごとジャム カナダ産『有機ブルーベリー』」、本場のタイ産鶏肉、信州産エリンギ・ぶなしめじを使用した「グリーンカレー辛口」、香料・甘味料等添加物を一切使用せず、信州産りんごの果汁だけで造った「飲む酢 信州りんごの酢」など。これは楽しみですね。

開催期間は6月12日～14日。今回も混雑が予想されるため、12日・13日は午前10時から入場整理券が配布されるのだとか。「ツルヤ」の味を気軽に楽しむことができる3日間。「ツルヤ」が恋しい人も、初めて知った人も、ぜひ足を運んでみてくださいね。