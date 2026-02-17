高知県にある“ハマスイ”こと桂浜水族館。あたたかい日差しが降り注ぐある冬の晴れ間、カピバラの様子をのぞいてみると……
とても好い。
カピバラが落ちてる!笑
あたたかい砂の上に寝転ぶカピバラさん、気持ちよさそうですね。同館には、「カピィ」と「バァラ」という老夫婦が暮らしているのですが、かなりクセ強な公式マスコットキャラクター「おとどちゃん」によると、こちらは「おじぃちゃんバァラ」だそうです。
この無防備コロッケさんは、「バァラ」!
おじいちゃんバァラは、今日も日向でぽかぽかお昼寝。時々口もごもごしよったき、なんか美味しいものでも食べゆう夢見よったがかも笑
このあとカピィが横に来てじーっと見よった!
仲良し老夫婦やね笑
この姿に、フォロワーからは「ああああ かわえええええ」「カピバラが落ちてる笑」「日向ぼっこしながらウトウト 気持良さそうですね。(笑)」「添い寝OKですか??」「やばい、ずーーっと見ていたい」といった声が。見ているだけで、こっちまで眠たくなるし、ほっこり癒されるし、幸せな気持ちになれちゃいますよね。
ちなみに同館では、この寝姿をそのままイラストにしたTシャツも展開中です。とってもかわいいので、同館マリンショップでチェックしてみてください!
個性豊かな館長&スタッフ、クセ強な「おとどちゃん」&中の人、そして、自由奔放に生きる生き物たち。桂浜で共に生きる仲間たちが作りあげるハマスイは、笑いと癒しがあふれる唯一無二の水族館です! ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか?
