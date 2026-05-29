全日本海員福祉センター(JSS)は、「第37回 マリナーズ・アイ展」(写真)ならびに「第41回 日本の海洋画展」(絵画)を、8月5日～8月11日の期間中、東京都台東区の東京都美術館 ロビー階 第2展示室にて開催する。入場無料。

同展覧会は、全日本海員福祉センターの海事思想普及事業として、国土交通省をはじめとした後援と関係海事団体の協賛を得て開催。作品を通じて海の恩恵やそこに働く人たちへの理解を深めてほしいという願いを込めて企画されている。

「マリナーズ・アイ展」は、人と海のフォトコンテスト 第37回「マリナーズ・アイ」の受賞作品約120点を、東京・神戸・福岡にて展示する。

「日本の海洋画展」は、現代日本の著名画家の海洋画を集めた38点を石巻・東京・福岡にて展示する。

初会場の東京都美術館では、写真展と絵画展を同時に開催。海運人絵画会、船員とその家族による「海に生きる者の絵画展」28点の併設展示も行う。また写真の作品解説や小学生向けのワークショップも実施する。

なお、「日本の海洋画展」は、7月23日～7月26日に宮城県石巻市の石巻市博物館 企画展示室、9月8日～9月13日に福岡市中央区の福岡市美術館 2階ギャラリー B・C・Dにて開催する。