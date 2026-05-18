バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、2029年にガンダムシリーズがアニメ放送開始から50周年を迎えることを記念し、「ガンダム50周年プロジェクト」を始動する。

ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上が制作されている。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開。「ガンプラ」は累計出荷数8億個を突破、「ガンダムカードゲーム」は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」 は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンとつながり続けている。

2029年のガンダム50周年に向けては、作品展開や、商品・サービス、イベントなど、IPの可能性を拡大する施策をさらに加速させていく。

5月15日に開催されたガンダムカンファレンスでは、様々な展開が発表された。

『少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』を初公開

『少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー』は、「ガンダム50周年プロジェクト」の始動にあたり、『機動戦士ガンダム』のテレビシリーズから受け継がれてきた時間と、それぞれの記憶や想いが重なり合うようなイメージで制作されたムービー。監督はハヤカワツクロ、音楽はPEOPLE 1 「金字塔」。

50周年(2029年)までの作品展開

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』劇場公開が決定

2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の劇場公開が決定した。

同作は、『SEED FREEDOM』のシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏、福田己津央監督によるシナリオで描かれる。

実写映画版『GUNDAM(仮称)』ジム・ミックル監督のメッセージ動画を初公開

バンダイナムコフィルムワークス、Netflix、レジェンダリー・ピクチャーズ共同で制作する実写映画版『GUNDAM(仮称)』について、本日のガンダムカンファレンスで、監督を務めるジム・ミックルのメッセージが公開された。

本作は、ジム・ミックル(『スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年』)が監督を務め、シドニー・スウィーニー(『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』)とノア・センティネオ(『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』)が主演。さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア＝トラン、ジェイソン・アイザックスといった多彩なキャストが勢揃いしている。

『機動戦士ガンダム』リマスター制作決定

ガンダム50周年を迎えるにあたり、原点である『機動戦士ガンダム』のリマスタープロジェクトが始動。2029年の展開を予定している。

『新機動戦記ガンダムW』新規映像の制作決定

『新機動戦記ガンダムW』の新規映像の制作が決定した。昨年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』は、新規PVの公開やイベント、再上映なども行われた。新規映像の詳細は後日発表する。

50周年(2029年)までのイベント展開

50周年記念イベント「GUNDAM-Con」 27年1月幕張で開催

ガンダムシリーズ50周年に向けて、2027年1月に幕張メッセでセレブレーションイベント「GUNDAM-Con」を開催する。「GUNDAM-Con」は“ファンの皆さまと共に創る”をコンセプトに、第1回以降も世界各地で実施予定。日程は、2027年1月9日11日予定。

ガンダムシリーズを手掛けるクリエイターの参加や、作品をより深く楽しめる展示・体験コーナーをはじめ、プラモデル、カード、ゲームなどの分野で個別で実施していた世界大会を同イベント内で開催予定だ。

「富野由悠季展(仮)」 2029年 東京国立博物館で開催決定

ガンダム50周年となる2029年に、東京国立博物館で「富野由悠季展(仮)」を開催。1979年に放送を開始したTVシリーズ『機動戦士ガンダム』をはじめ、ガンダムシリーズを手掛けた富野由悠季の軌跡を振り返る展示会だ。詳細は後日発表。

ガンダムランドマーク構想

ガンダムランドマーク構想がスタートする。世界中のファンの方が足を運びたくなるような“ガンダムの新しい施設”を日本に作る予定とのこと。詳細は後日発表。

「実物大ユニコーンガンダム立像」 フィナーレ

2017年9月より、8年11カ月にわたってお台場で親しまれてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」(東京都江東区)は、2026年8月末をもって展示を終了する。8月末のフィナーレに向けて、新たなデカール装飾を施した姿で展示するほか、さまざまな催しを予定。詳細は「実物大ユニコーンガンダム立像」公式サイトで告知する。

ガンダムIP×地域活性 「ガンダムお祭りプロジェクト」スタート

2024年以降「福岡 博多祇園山笠」や「北海道 さっぽろ雪まつり」と、IP×地域活性の一環として地元のお祭りへ出している。2026年度は、本企画を 「ガンダムお祭りプロジェクト」として、更に拡大。郷土で愛されるお祭りにガンダムが出展することで、地域の魅力を引き出し、ご当地で愛されるガンダムを目指す。今後の開催予定は「ガンダムお祭りプロジェクト」公式サイトで告知する。

日本記念日協会より正式認定 毎年4月7日を「ガンダムの日」に制定

「ガンダム50周年プロジェクト」の一環として、毎年4月7日を「ガンダムの日」とすることを一般社団法人 日本記念日協会に申請し、記念日として正式に登録認定された。日付は『機動戦士ガンダム』のアニメーション初回放送日が1979年4月7日だったことにちなむ。今後、毎年4月7日にはさまざまな施策を展開予定とのこと。

「GUNDAM」×「hololive production」スペシャルコラボレーション企画

カバーとバンダイナムコグループ横断で企画・コンテンツを展開する「GUNDAM」×「hololive production」のスペシャルコラボレーションについて、15日のガンダムカンファレンスで、情報解禁第2弾のコラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツが発表された。

第2弾コラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツ

ウイングガンダムゼロ EW【大空スバル Ver.】

ユニコーンガンダム【兎田ぺこら Ver.】

プロヴィデンスガンダム【角巻わため Ver.】

ガンダムエピオン【森カリオペ Ver.】

デスティニーガンダム【IRyS Ver.】

ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ【轟はじめ Ver.】

また、情報解禁第1弾のコラボタレントのパイロットスーツとミニキャラ(通称“ぬいアーマー”)、エンブレムのデザインなども公開されている。

第1弾 パイロットスーツ

第1弾 ミニキャラデザイン

第1弾 エンブレム

日本企業初、使用済ランナーを配合したプラモデル原料が「SGSグリーンマーク認証」を取得

バンダイナムコグループでは、2021年4月から「ガンプラリサイクルプロジェクト」を推進している。「ガンプラリサイクルプロジェクト」は、ガンプラのランナー(プラモデルの枠の部分)を回収し、新たなガンプラへと循環させる取り組みだ。2021年4月から2026年3月までに約174トンの使用済ランナーを回収している。

このたび、使用済ランナーを配合した原料が「SGSグリーンマーク認証」を取得。SGSグリーンマークとは、品質に関わる試験、検査、認証を行う国際的な認証機関であるSGSが、製品の環境への配慮や安全性を証明する認証マークです。日本企業がリサイクル原料に関するSGSグリーンマーク認証を取得するのは初の事例だ。

これまで回収したランナーは主にダーク系の単色エコプラを用いた体験キットに活用してきたが、原料の開発を進め、通常のプラスチック原料に回収ランナーを10％配合し、再着色した原料を使うことで多色エコプラの量産が可能となった。今後この新開発の原料においてもSGSグリーンマークを取得し、さまざまな商品に活用していく予定だ。

(C)サンライズ

(C)SOTSU・SUNRISE (C) COVER