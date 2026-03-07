代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)などで国内外から高い評価を受ける音楽ユニット「未来古代楽団」が2026年5月7日(木)にZepp DiverCityで開催するワンマン公演「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ(おおいなるかみのおぶりびお)』」のチケット一般発売が本日2026年3月7日(土)よりスタートした。

さらに、公式オンラインショップでは、公式グッズ全11種の先行事前販売も本日3/7より受付を開始。受付期間は、2026年3月7日(土)11:00〜2026年3月31日(水)23:59、受取方法は会場受取(5/7 Zepp DiverCity)、または配送(別途送料)となる。

95日間のショート動画ストーリーが配信中

現在、ライブに向けて、各SNS(YouTube Short/X/TikTok/Instagram/Facebook/Bluesky/Threads)にて、ライブ開催日までの期間、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が配信中。投稿開始から1カ月を経て徐々に明らかになる真実と深まる謎に、より一層惹き込まれる展開となっている。

投稿されるのは、謎に満ちた「短文」。 兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」。

これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしており、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がる。

彼らに一体なにが起きたのか。

ライブ本編に向けて高まる物語を目撃せよ。

未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要

【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演

【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

米光椋(コントラバス)

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

新居昭乃 ※初出演

戌亥とこ ※初出演

霜月はるか

松田悟志(朗読) ※初出演

and more…

【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・一般チケット発売中

受付期間：3月7日(土)11:00～5月5日(火・祝)18:00

※チケットの申し込みは特設サイトにて。

ライブに関する各詳細は公式サイトにて。