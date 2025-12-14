代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が2026年5月7日(木)にZepp DiverCityにて開催する「未来古代楽団 祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』のチケットSNS先行が本日スタート。そして俳優・松田悟志の出演が決定した。

俳優・松田悟志が未来古代楽団のライブ初参戦

未来古代楽団のZepp DiverCityワンマンライブに、俳優・松田悟志がゲスト出演することが決定した。以前から未来古代楽団のファンを公言しており、自身の番組『ガットインTV』に団長・砂守岳央を招くなど交流を深めてきた経緯がある。今回は朗読での参加となり、未来古代楽団の壮大な物語世界に俳優ならではの表現力が加わることで、楽団に新しい風が吹くこととなりそうだ。

◎松田悟志のコメント

あのステージ上に広がる大好きな世界に観客としてどっぷりと浸かろうと心支度を整えていたところ、「その世界の側に立ってほしい」とのお話をいただきました。

これもまた尖った演出のひとつなのかと疑いましたが、どうやら本当のことのようです。

ステージと客席、そのたった数メートルが分かつ異世界を、案内してもらおうと思っていた者が案内をする。

境界に棲む者として、大切に、心して立たせていただくことといたします。

●松田悟志プロフィール

1999年、JUNONスーパーボーイコンテストに出場したことをきっかけに、美術短大在学中に三池崇史監督のドラマ、WOWOW『天然少女萬NEXT 横浜百夜編』にて俳優デビュー。その出演をきっかけに芸能プロダクションのスカウトを受け、本格俳優デビュー。

2002年、テレビ朝日系『仮面ライダー龍騎』で演じた秋山蓮、仮面ライダーナイト役で注目を集める。主な出演作に、『ごくせん』『ケータイ捜査官７』大河ドラマ『龍馬伝』連続テレビ小説『てっぱん』ほか多数。近年は『雲霧仁左衛門』シリーズなど名作時代劇への出演が多く、『三屋清左 衛門残日録』では主人公・清左衛門の息子である又四郎を演じている。

ライブのストーリー解禁

「祝祭あるいは断章」シリーズは、未来古代楽団がこれまで5度にわたり展開しつづけているライブシリーズ。各公演にはナンバリングが付与されており、これまでに「1」→「3」→「7」→「4」と、あえて順序を崩した構成がなされてきた。今回の公演は、その第6番として位置づけられる。

■ストーリーに隠されたテーマ

未来古代楽団のライブは、開催地の歴史や特性を、物語のテーマに織り交ぜているのも特徴のひとつ。過去には、専門学校が会場だったライブでは「学園」を、渋谷ストリームホールで開催されたライブでは「川」をコンセプトに据えるなど、会場と物語を密接にリンクさせてきた。

そして今回、解禁されたストーリーの舞台は人工島。この設定が今回のライブ会場とどのような繋がりを持つのか……。

■あなたの選択が運命を変える

以前から観客の選択により物語の運命が左右されるという観客参加型の演出が盛り込まれていたが、今回解禁されたストーリーにも「選ぶがいい。その結末を。」と綴られており、没入感あふれるインタラクティブなライブとなる。

STORY 〜祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」

長き戦いの果て。

荒れ果てた世界で、命はそれでも生きる。

そこは小さな人口の島。

敵を迎え撃つために作られたその場所は人々の最後の拠り所だった。

だがその仮初の楽園にも、敵国の艦隊が迫っていた。

いま、兵士はその手に武器をとり、敵を討つと誓う。

いま、博士はその手にペンを持ち、滅びの力を探す。

そして──

いま、少女は呼び声を聞く。

人よ。

思い出すがいい。巨神の物語を。

忘れるがいい。少女の物語を。

選ぶがいい。その結末を。

未来古代楽団が刻む、忘却と記録の音楽叙事詩。

チケットSNS先行の受付スタート

続々と情報公開が進む、Zepp DiverCityでのワンマンライブだが、チケットのSNS先行がスタート。申し込みは12月24日(水)23:59まで、イープラスにて受付中となっている。

未来古代楽団オフィシャルWEBリニューアル＆新ビジュアル公開

未来古代楽団のオフィシャルWEBがリニューアルされ、新たなイメージビジュアルが 公開された。人気イラストレーター「黒イ森」氏による美麗なイラストは「未来古代楽団の物語世界」を表現している。

また、未来古代楽団の楽団長・砂守岳央によれば、この新たなオフィシャルWEBにはまだ秘密が隠されているという。隅から隅までチェックしてみよう。

未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要

【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演

【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

米光椋(コントラバス)

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

新居昭乃 ※初出演

戌亥とこ ※初出演

霜月はるか

松田悟志(朗読) ※初出演

and more…

【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・チケットSNS先行(抽選)

受付期間：2025年12月24日(水)23;59まで

※チケットの申し込みは特設サイトにて。

