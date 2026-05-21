尾田栄一郎氏原作の漫画『ONE PIECE』でコビーは第2話から登場し、相反する道に進むルフィと友情を築き、一度は諦めた夢を追うことを決意しました。作中では自らの信念に従い、正義を貫こうとする姿勢が感じられる名言や名セリフが数多く登場しています。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女300名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するコビーの名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

コビーの名言ランキング

マイナビニュース会員にコビーの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「もうやめましょうよ!!! もうこれ以上戦うの!!! やめましょうよ!!!」(9.9%)

2位「ぼくは!!! 海軍将校になる男です!!!!」(7.7%)

3位「僕ら…!!! もっともっと強くなりますから!!! 必ずまた!!! “新世界”で会いましょう!!!!」(6.3%)

3位「僕は人より戦いの才能がないから10倍じゃダメだ!! 人の100倍200倍!! もっと訓練しなきゃ!! 誰かを守れる立派な海兵になれないんです!!」(6.3%)

5位「ぼくでも…海軍に入れるでしょうか…!!!」(5.9%)

6位「僕はいつか!!! 海軍の…た…!!! “大将”の座についてみせます!!!」(5.0%)

7位「ぼくは彼らの…仲間じゃありません!!!」(4.5%)

8位「ぼくはきっと正しい海兵になるんです!! ルフィさんが海賊王になるように!!」(4.1%)

9位「雑用だって何だって喜んでやります!! 海兵になるためなら!!!」(3.6%)

9位「今の僕らがあるのはお二人のお陰ですから!!!」(3.6%)

9位「ルフィさんとは敵ですけど!! 海軍に入ってえらくなって悪い奴を取りしまるのがぼくの夢なんです!!! 小さい頃からの!!!」(3.6%)

12位「ルフィさん!! ぼくは!! ルフィさんの邪魔をしたくありません!! 死んでも!!!」(2.7%)

12位「今手当てすれば助かる兵士を見捨てて…!!! その上にまだ犠牲者を増やすなんて今から倒れていく兵士たちは………!!! まるで!!! バカじゃないですか!!?」(2.7%)

12位「間に合ってよかった!! もう大丈夫です」(2.7%)

12位「破壊する!! できなきゃみんな死ぬ!! 僕のせいで人が死ぬ!!」(2.7%)

12位「期待に応えます!!!」(2.7%)

17位「戦わなきゃ変われない!!! ここは戦場だ!!! あの人を殺す気でやるんだ!!!」(2.3%)

18位「ダメだ死ぬ!! ──だけど僕は!! 言ったんだ!!! 言いたい事を!!! くいはない!!!」(1.8%)

18位「それに…無駄ですよ 僕は『SWORD』ですから」(1.8%)

20位「あなたが連れ去ろうとしてる『海兵800名』と『軍艦一隻』 僕一人でその身代わりになれませんか!?」(0.4%)

コビーの名セリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「もうやめましょうよ!!! もうこれ以上戦うの!!! やめましょうよ!!!」

頂上戦争の場で、目的は果たした後も次々と命が失われていく無益な戦いに耐えきれなくなった際に発した、悲痛の叫びが第1位に選ばれました。当時海軍大将のサカズキに対する名セリフで、コビーは決死の覚悟でした。

間違っていると頭では理解できても、実力や経験が圧倒的に勝る相手に声を上げることは簡単ではありません。しかし、それでも勇気を出して訴えたコビーはとても勇敢で、現実社会でも見習いたい姿勢です。

【このセリフを選んだ理由】

・「勇気ある行動が感動的だったから」(49歳男性)

・「コビーと言えばこれ! 普段もよくマネして使っています」(49歳男性)

・「このセリフは、敵も味方も関係なく『もう死ななくていい』と叫んだ言葉で、コビーらしさが一番出ているから」(47歳女性)

・「まさに今の世界情勢に言いたいセリフです」(43歳女性)



「ぼくは!!! 海軍将校になる男です!!!!」

ルフィやゾロとのつながりを疑う海兵に向かって、ハッキリと宣言した名セリフです。非力で臆病だったコビーからは想像できない堂々とした様子でした。

今の実力からかけ離れた夢を口にするには、勇気が必要です。周りから笑われるのじゃないかと、不安になることもあるでしょう。しかし、宣言することが夢に近づく第一歩でもあります。どうしても叶えたい夢がある方は、恥ずかしがらずに言葉にしてみるとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「コビーの決意がすごくわかる場面だったから」(42歳男性)

・「魂が震えた名シーンだから」(41歳男性)

・「ルフィのセリフと対になっているので」(45歳男性)



「僕ら…!!! もっともっと強くなりますから!!! 必ずまた!!! “新世界”で会いましょう!!!!」

再会したルフィと別れる際、この名言で互いに次のステージへ上がる約束を交わしました。すでに十分努力していながらも現状に満足せず、さらに上を目指そうとする向上心の高さが伺えます。

たった一人では努力を続けられなくなることもありますが、切磋琢磨できる仲間、成長した姿を見せると約束した相手がいると、苦しいときでももうひと踏ん張りする力が湧いてくるでしょう。また、約束を守ろうとする責任感も、自らを奮い立たせる原動力になります。

【このセリフを選んだ理由】

・「新世界で会おうというセリフがよかったから」(49歳男性)

・「決意を込めたいいフレーズ」(49歳男性)

・「自分もライバルに言ってみたいから」(45歳男性)



「僕は人より戦いの才能がないから10倍じゃダメだ!! 人の100倍200倍!! もっと訓練しなきゃ!! 誰かを守れる立派な海兵になれないんです!!」

ガープの訓練後、こっそり自主練するコビーがヘルメッポに漏らした本音です。この名言には、自身の非凡さを受け入れたうえで言い訳せず、努力するコビーの精神的な強さが込められています。

才能のなさを認め、カバーするために自ら過酷な試練を課すには不屈の精神が必要です。口先だけの人間にならないよう、楽な道に逃げそうになるときは実際に行動を起こし続けるコビーを見習いたいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「共感できるセリフなので」(47歳男性)

・「謙虚で深みのある言葉だと思う」(36歳男性)

・「見習いたい姿勢だと思ったから」(44歳男性)



「ぼくでも…海軍に入れるでしょうか…!!!」

夢を諦めてアルビダのもとで雑用係をしていたときに口にした名言です。突然現れたルフィの覚悟を聞いたコビーは、一度は「無理だ」と手放した夢をもう一度追えるのか自問自答するように、このセリフを呟きました。

ハードルの高い挑戦には不安がつきものです。「自分には無理」「自分なんかにできるわけない」と諦めたくなることもあるかもしれませんが、そんなときこそ、自分自身を信じて立ち向かう勇気を持ちましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分の中に自信の心がなくても思いきって海軍に入ろうという、決意の気持ちがあるセリフと思います。誰もが心では思えても、実際に行動に移すのはなかなかできないと思います。ただ入ろうというだけでなく、自分以外の人に問うことに大きな意味があると思います。インパクト性も高くよく覚えているセリフです」(38歳男性)

・「最初の入り口なのでとても印象深い」(49歳男性)

・「意思を感じて共感できるので」(38歳女性)



「僕はいつか!!! 海軍の…た…!!! “大将”の座についてみせます!!!」

ウォーターセブンで久しぶりに会ったルフィを前に、改めて目標を語ったシーンでのセリフです。大将までの道のりの遠さをよく理解しているからこそ、宣言するのに若干のためらいが生じており、半ば勢い任せだった昔とは違うことがよくわかります。

高い目標を持つことは、大きな成長を促します。結果も大切ではありますが、それ以上に目標達成に必要なプロセスを具体的に描き、自らを鼓舞しながら有言実行を目指すことが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分の決意を公にしたところにすごく感動したからです」(46歳男性)

・「ルフィと敵対する立場になるが、いずれ再会を誓うようなセリフで印象的だったので」(43歳女性)

・「強い将来の夢を感じた」(49歳男性)



「ぼくは彼らの…仲間じゃありません!!!」

ルフィとゾロとの別れ際、海兵に「仲間じゃないのか」と問われたコビーは、唇を噛みしめながらこう答えました。自分の意見すら言えなかったコビーが、変わろうとする様子が伺えます。

決別の言葉は簡単に口にできませんが、進む道が分かれようとも、これまでの思い出や関係性がなくなるわけではありません。距離が離れても、友情や絆はこの先も続くと考えれば、別れの寂しさも乗り越えられるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「別れのときの葛藤が感じられるから」(42歳男性)

・「コビーの葛藤の中でのセリフ」(30歳男性)



「ぼくはきっと正しい海兵になるんです!! ルフィさんが海賊王になるように!!」

海軍に捕まるゾロを解放しようと、懸命に縄を解きながら口にした名言です。海兵と海賊は相反する道ですが、コビーがいずれ敵対するルフィから理想の生き方を学んだことが伝わってきます。

仮に対立する関係であっても、相手を否定せずに受け入れることは大切です。たとえば、スポーツの世界でライバルは倒すべき相手ですが、ライバルの努力や実力を認め、見習うことで自身の成長にもつながります。

【このセリフを選んだ理由】

・「説得力のある名セリフだと思いました」(37歳女性)

・「素直な性格が反映され、よいと感じた」(48歳男性)



「雑用だって何だって喜んでやります!! 海兵になるためなら!!!」

ルフィたちと別れ、一人残ったコビーは海兵に頭を下げながらこのセリフを発しました。アルビダの下で強制的に押し付けられていた雑用とは違い、夢を実現するために必要な過程として自ら申し出るのでした。

何事も、地味な基礎練習なしでは上達しません。また、嫌々続けるのと、成長に欠かせない要素と理解して取り組むのとでは、成長速度に大きな差が生まれます。地道な積み重ねに意味を見出せるかは、自分次第ですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「夢のためなら何でもする意気込みがいいと思ったから」(33歳男性)



「今の僕らがあるのはお二人のお陰ですから!!!!」

この名言は、ウォーターセブンでルフィたちと再会した際に登場しました。ヘルメッポとともに海軍本部に入ったコビーは、ルフィとゾロに素直に感謝の気持ちを伝えます。

本来であれば、コビーとルフィは大っぴらに慣れ親しんでいい間柄ではないでしょう。しかし、立場を度外視して友人として対峙できる素直さ、どんな関係性であっても感謝の気持ちを忘れない誠実さをまねしたくなる、コビーらしい真っすぐな名セリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「常日ごろから意識している言葉だから」(39歳女性)



「ルフィさんとは敵ですけど!! 海軍に入ってえらくなって悪い奴を取りしまるのがぼくの夢なんです!!! 小さい頃からの!!!」

一生雑用でいることを受け入れはじめていたコビーですが、命がけで海賊王を目指すルフィに感化され自身の想いを素直に明かします。人に夢を語り気持ちが強くなったことで、立ち向かう勇気が湧いていました。

強い信念は、厳しい道をも進む原動力になります。周囲との対立があっても、曲げられない思いや信じる正義があれば自分の選んだ道を進めるはず。将来に迷いが生じたときは、初心に返るためにも昔からの夢を口にしてみるとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「キャラクターの魅力を十分表しているセリフだと感じました」(32歳男性)



コビーとは

コビーとは、正しい海兵を目指し日々邁進する、真面目で向上心の強い好青年です。元々は女海賊・アルビダの船に間違えて乗船したことから雑用を押し付けられ、それを受け入れていましたが、ルフィとの出会いを機に一度は諦めた夢を追う覚悟を決め、海軍入りしています。

当初は弱気な少年でしたが、ガープに厳しく育てられた結果、メキメキと実力をつけ驚異的なスピードで昇進。誠実で真摯な態度も好感を得ており、市民からは「英雄」と呼ばれ慕われています。

コビーにとってルフィは、敵対関係にあるものの大切な友達です。海兵の道を進むきっかけをくれたルフィに感謝や尊敬の気持ちを抱きながら、いつか海兵として迎え撃つため背中を追い続けています。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

コビーの名言・名セリフを紹介しました

今回実施したコビーの名言名セリフランキングでは、サカズキに向かって発した「もうやめましょうよ!!! もうこれ以上戦うの!!! やめましょうよ!!!」が1位に選ばれました。四皇のシャンクスに「よくやった」と言わせるほどの勇敢な行動でした。

コビーの名セリフからは、現状に満足せず常に上を目指す姿勢、立場にとらわれずに相手を見る素直さが感じられます。心が疲れたときにコビーの名言を思い出せば、きっと力が湧いてくるでしょう。

調査時期: 2026年3月12日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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