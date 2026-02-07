代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」の公式YouTubeチャンネルの登録者数が10万人を突破。10周年記念の特別動画が公開された。

そして、2026年5月7日(木)にZepp DiverCityにて開催となる「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ(おおいなるかみのおぶりびお)』」のチケット最終先着先行の受付が2月7日(土)よりスタートする。

YouTube登録者10万人突破＆10周年動画を公開

「未来古代楽団」公式YouTubeチャンネルの登録者数が10万人を突破。独自の音楽性と世界観が国内外で評価され、コメント欄には海外からの反響も多数寄せられている。

さらに、結成10周年を記念した特別動画が公開。公開直後からSNSを中心に大きな反響を呼び、過去最速のペースで再生数を伸ばしている。これまでの軌跡と、これからの「未来」を感じさせる映像に注目したい。

未来古代楽団 - 十周年記念動画

Zeppライブのチケット最終先着先行受付がスタート！そして95日間のショート動画ストーリーが始動……毎日投稿される「言の葉」の意味とは

■最終先着先行受付開始

「未来古代楽団」史上最大規模での開催となる、Zepp DiverCityでのワンマンライブ。一般発売を前に、最後の先行受付(先着順)がスタートした。受付期間は2月7日(土)11:00から2月18日(水)23:59まで。先着順となるため、規定枚数に達し次第終了となる。チケットの受付は特設サイトにて。

■95日間のショート動画ストーリーが始動

そして、ライブに向け、各SNS(YouTube Short、X、TikTok、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads)にて、ライブ開催日までの期間、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画がスタートした。

投稿されるのは、謎に満ちた「短文」。

兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」。

これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしており、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がる。

彼らに一体なにが起きたのか。

ライブ本編に向けて高まる物語を目撃せよ。

未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要

【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演

【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

米光椋(コントラバス)

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

新居昭乃 ※初出演

戌亥とこ ※初出演

霜月はるか

松田悟志(朗読) ※初出演

and more…

【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・最終先行受付(先着)

受付期間：2月7日(土)11:00～2月18日(水)23:59

※チケットの申し込みは特設サイトにて。