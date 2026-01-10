代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が2026年5月7日(木)にZepp DiverCityにて開催する「未来古代楽団 祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』」のプレオーダー受付が本日スタート。さらにフラワースタンドのコラボが決定した。

楽団の世界に“特別な装花”を！フラワースタンドコラボ決定

前回のライブに引き続き、花屋「BUTTERFLYDECO」とのスペシャルコラボレーションが実現。本企画は、未来古代楽団が監修したオリジナルデザインのフラワースタンドを公演当日の会場内に設置できるサービスとなっている。

コンセプトをドラマチックに昇華させる表現力と、洗練されたデザインで知られる「BUTTERFLYDECO」。その作風は、未来古代楽団の作品世界と高い親和性を持っている。未来古代楽団の生み出す物語世界に“華を添える”ことができるこの機会をお見逃しなく。受付期間は、2026年1月10日(土)11:00～5月6日(水)12:00。詳細は特設サイトにて。

本日よりチケットプレオーダー受付スタート

未来古代楽団史上最大規模での開催となる、Zepp DiverCityでのワンマンライブ。本日1月10日よりチケットのプレオーダー受付がイープラスにてスタートとなった。申し込み受付は1月21日(水)23:59まで。

◆チケットプレオーダー受付(抽選)◆

2026年1月10日(土)11:00～1月21日(水)23:59

＜当落確認＞

1月23日(金)13:00～1月24日(土)18:00

＜入金期間＞

1月23日(金)13:00〜1月25日(日)21:00

未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要

【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演

【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

米光椋(コントラバス)

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

新居昭乃 ※初出演

戌亥とこ ※初出演

霜月はるか

松田悟志(朗読) ※初出演

and more…

【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・チケットプレオーダー受付(抽選)

受付期間：2026年1月10日(土)11:00～1月21日(水)23:59

※チケットの申し込みは特設サイトにて。