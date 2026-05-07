美味しいものを食べると、誰しも「また食べたいな」と願うかと思います。が、どうやらそれは猫も同じようです。

こちらの猫ちゃんは、なんとレタスにどハマりしちゃったのだとか!

レタスの沼にハマった結果…😼

レオがレタスを好きになったのはおうちに来てすぐの子猫時代からです🥹笑

あまりにも毎回ごはんを残しまくるのでなにかいい方法がないかと調べて、レタスをちぎってふりかけみたいにすると食べてくれるようになり👏🏻🥹✨そこからレタス愛が止まらなくなりました🙂‍↕️笑

見返していたら懐かしくなり、以前あげた動画を編集し直してみました( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

(@leokundesuyoより引用)

Instagramに動画を投稿したのは「LEO (レオ)｜ミヌエット(@leokundesuyo)」さん。

愛猫のレオ君(現在2歳・男の子)はレタスが大好物。きっかけはご飯へのトッピングで、食べなかったご飯を食べるようになったのだそう。

では、レオ君の“レタス愛”はどれほどのものなのでしょう？

飼い主さんが冷蔵庫を開けると「ぼくのレタスー?」とすぐに駆け寄ってくるレオ君。冷蔵庫を開けるたびに期待してやってくるんだとか。

やがて冷蔵庫の前で先回りをして待つように。飼い主さんがクールリングを戻しに来ただけでも、レタスを期待しちゃいます。

冷蔵庫を開けてもらえるのをじっと待っている健気なレオ君でしたが、やがて「どいてほしいならレタスをください」と冷蔵庫を封鎖。

そしてついに助っ人を召喚。普段はあまり野菜室を開けたことのないパパさんと一緒に、レタスを探し始めました。

2人で助け合いながら探す姿が微笑ましくて可愛すぎます。

そして、待望のレタスを食べられたレオ君。 あげすぎないよう量は控えめですが、とても美味しそうに味わっていました。よかったね♪

なお、この動画はレオ君が生後半年頃に撮影されたもので、現在も冷蔵庫前で待ち構えていることがあり、食べ物の気配にとても敏感なんだそうですよ。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数29.6万回以上、1.3万件のいいねを記録(5月6日時点)。「助け合いながらのレタス捜索が可愛すぎて尊い」「これは何度も見てしまいます♪可愛すぎる! レタス〜? と確実にお話ししてますね」「可愛い〜 頭いい子ですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても大きな注目を集めたレオ君、普段は一体、どんな猫ちゃんなのでしょうか。日頃の様子や性格などについて投稿主さんにお聞きすると、「普段はおっとりしていて甘えん坊な性格です。撫でてほしいときはよく鳴いてアピールしたり、気づくと近くでヘソ天していることが多いです。マイペースで少し天然なところもあり、そこが可愛らしいなと感じています」とお話ししてくれました。

甘えん坊でマイペースだというレオ君。レタスにまっすぐ向き合う姿に心掴まれちゃいましたね♪