犬と猫。種は違いますが、ペットとしては人気を二分。では実際、彼らが一緒に暮らすとどんな関係になるのでしょう。現在SNSでは、こんな仲睦まじい犬猫ペアが多くの人の心をつかんでいます。

いつも舌を持ってかれそうになりながらも、アグをキレイキレイしてあげるター

いつもアグの頭の毛はしっとりウェットな無造作ヘアに仕上がってます。

(@n.hawnyanより引用)

愛犬の「アグちゃん」(4歳・女の子」)と、愛猫の「ターちゃん」(本名ターコロ、推定6〜7歳・男の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「ターとアグ(@n.hawnyan)」さん。

ターちゃんは、今日もせっせとアグちゃんの毛づくろい。

ところがそのたびに、長い被毛が舌に絡みつき、今にも持っていかれそうに!

「あっ……舌が!」となっても、気を取り直してまたぺろぺろ。

それでも再び絡まる毛に「あわわわ……」となりながらも、一生懸命にお手入れを続けていきます。

そうして完成したのは……なんと、美容師さんも顔負けの無造作ウェットヘア!!

びっしょりなウェット感が、ターちゃんの愛情の深さを感じさせます!

一方のアグちゃんは、ターちゃんの毛繕いに身を委ねそのまま受け入れている様子。信頼し合っている様子が伝わってきて愛おしくなりますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数21万回以上、2.3万件のいいねを記録(4月24日時点)。「えー! まさかこんなウエットになっているとは思っておませんでした! 可愛すぎるー!」「持ってかれてる時の顔 一生懸命なターちゃんの愛に感動です(じっとされるがままのアグちゃんも…︎)」「かわいいー! 舌がもっていかれる、最高です」「目つぶってうっとり かわいい かっこいい仕上がりですね」「思わず大爆笑してしまいました」「わぁ いい具合のウェット感! w」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

その仲の良さで多くの人の心を掴んだアグちゃんとターちゃん。今回は投稿主さんに、より詳しい話をお聞きしました。

── いつもこのように毛繕いしているのでしょうか？2匹の関係性についてお聞かせください。

いつも毛繕いしています。2ヶ月半でうちに来たアグはターに育てられたようなもので、ターの事を兄妹・親友のような感じで思っているのかなと思います(コメントでは皆さん恋人同士みたいと言っています)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段からターはかなりおっとりした性格で、アグはヤンチャです。可愛らしいなと思うところは、気づけばいつも一緒にいるところです。何をするでも無くただ並んでくつろいだり、アグが夜寝室へ行くとターも一緒について行って一緒に寝たり、とにかく一緒に居ます。

なお投稿主のターとアグさんは、2匹の日常を描いたコミックエッセイ『ターとアグのしあわせ日和／KADOKAWA』も出版しています。

気になる方は、アカウントとあわせてチェックしてみてくださいね♪