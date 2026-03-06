「それは好きやねんて。偶然やけど」「本人もビックリしとった」

2月28日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演し、娘でタレント・IMALUとのエピソードを語ったお笑い芸人の明石家さんま。“好きな食べ物”の話題になり、「たまに会うけど、ええもん食べさせてる」と父親としての顔をのぞかせた。

明石家さんま

“いまる”命名の由来とは

名付けの話題になり、「名前って、パンッと印象で。この名前や! って付ける人が多いやんか」と語ったさんま。「その名前付けたら、そのままそういう風に育つやん?」と続け、「俺なんか、“いまるや!”って言うて」とインスピレーションで“いまる”が浮かんだと回想。「やっぱり今は、IMALUの通り育ってんねんな。俺の想定内」と話し、「本人が名前をついてこさすのか。名前が本人を連れていくのか。なんか名前って、不思議な気がするんですよ」としみじみつぶやいた。

また、リスナーから、IMALUが過去のインタビューで、「クセや味覚が似ている。父親が好きなカレー、コーヒー、きなこは全部好き。2歳で離婚して、一緒に食べた記憶がほとんどないのに不思議」「人を笑わせるスキルはないけど、笑ってポジティブに生きる考え方は、背中で教わった」と語っていたことが明かされたが、さんまは、「3歳まで」と指摘。「3歳までいるっていうので。その条件で離婚しておりますから」と説明し、「IMALU、間違うな? 3歳までです」と真面目なトーンで伝えた。

一方、村上ショージが、「かわいそう。きなことか……」とジョーク交じりにツッコむと、さんまは、「たまに会うけど、ええもん食べさせてる」とピシャリ。「かわいそうにじゃないねん。それは好きやねんて。偶然やけど。本人もビックリしとったぐらい。おいしいねん」「ええもん食べてんねん。トリュフも食べた」と必死にアピールしながら、「それがもしDNAなら、IMALU本当に申し訳ない。DNAのせいにされるなら申し訳ない。環境も悪かったんちゃうかな」と苦笑いで締めくくっていた。

