「バーッと駆け寄ってきて……」お笑いタレントの有吉弘行が、サッカーの三浦知良選手のエピソードを明かした――。

三浦知良

有吉弘行「俺は付き添いのおじさんみたいに…(笑)」

サッカーJリーグ3部(J3)の福島ユナイテッドに所属する“カズ”こと三浦知良選手。3日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、ある日の出来事を回想。妻で元フリーアナウンサーの夏目三久さんと、東京・六本木のレストランで食事をしていたところ、「どうも! カズです!」とあいさつされたといい、「奥さんと何かで一緒になったことあるみたいで。パーッと駆け寄ってきて」と振り返った。

有吉は、「俺は付き添いのおじさんみたいに……(笑)」と気まずさを明かしつつ、「“どうも! カズです!”だよ? “あっ、おはようございます”とか、“あっ、三浦です”とかじゃない。大きな声で、“どうも! カズです!”って」と自信に満ちあふれたあいさつに感心。アシスタント陣からも、「うわ～カッコいい!」「カッコいいっすね～」「スーパースターだなぁ」と声が上がった。

また、福島ユナイテッドは、来年2月に60歳の還暦を迎える三浦選手と契約延長する方向で交渉を進めているとの報道も。これを受け、有吉は、「カズが還暦を迎えて、“まだ現役です!”って言ってさ。やっぱり、グレーヘアでカッコいいカズがあるからさ。変わんないなぁ～っていうね」と感心しきりで、「カズさんはカッコいいです」と称えていた。