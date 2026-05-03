大沢あかねが、近ごろ話題を集める“美の進化”の裏側を明かす。3人の子どもを育てる中で「もっとキラキラしたい」と思うようになったきっかけ、そして結婚17年を迎えた夫・劇団ひとりとの意外な夫婦関係とは。きょう3日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)で語る。

大沢あかね

10代前半からティーン誌の表紙を飾り、カリスマ的存在として人気を集めた大沢。バラエティ番組でも活躍を続ける一方、3人の子どもの母となってからは、自分と向き合う時間がなくなっていったという。そんな中、ある出来事をきっかけに「もっとキラキラしたい」と再び美容に力を入れるようになった背景を明かす。

スタジオには、大沢が憧れるメイクアップアーティスト・イガリシノブ氏も登場。40代を迎え、くすみやほうれい線など肌の悩みを感じているという大沢に、ベースメイク術を直接指導する。テレビ初というメイクオフした素肌から、ナチュラルで大人っぽい“大人かわいい”仕上がりへと導かれていく。

また、15歳、9歳、7歳の母である大沢は、家庭での子育てについてもトーク。子どもに「ただただ甘い」という夫・劇団ひとりとのバランスを取りながら、礼儀の大切さを伝えているという。一方で、夫婦で交わした子育てのルールは「全くない」といい、その意外な理由にMCの山崎育三郎と井桁弘恵も驚く。

さらに、23歳で結婚した大沢が、劇団ひとりとの結婚を決めた“直感”についても告白。付き合う前から「この人と結婚する」という思いがあったという馴れ初めや、子どもたちから寄せられた“メロい”メッセージも紹介される。

【編集部MEMO】

大沢あかねは、1985年8月16日生まれ、大阪府出身。10代前半からティーン向けファッション誌のモデルとして活動をスタートすると、バラエティ番組を中心に活躍の場を広げ、明るく飾らないトークで幅広い世代から支持を得る。私生活では2009年にお笑い芸人・劇団ひとりと結婚し、3児の母。子育てと仕事を両立しながら、テレビやイベントなどで精力的に活動を続けている。近年は美容への関心の高さや“美の進化”も話題となり、新たな魅力を発信している。

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