タレントの大沢あかねが、2026年2月2日に書籍『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』(ワニブックス 1,815円／四六判 176ページ オールカラー)を発売することがわかった。

40歳から“急な美人化”で話題を集める大沢。かつて「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」だったが、36歳で一念発起。同書では、3児の母、そしてタレントとして育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容法＝“お風呂美容”を紹介する。「外側1割・内側9割」の考え方で、忙しくても“お風呂の20分”を最高の美容時間に変えるアイデアが満載な1冊になっている。

コメントは以下の通り。

大沢あかね

3児の母として育児中心の生活。仕事も、ロケあり・生放送ありで超多忙! 朝、顔を洗うのもめんどうだった放置肌の私が、36歳から一念発起! 「私はきれい売りじゃないし……」とサボってきた呪いを美容が解いてくれました。

私の美容は伸び代が売り! 「キレイな方がいい」って時代じゃないけど、自分くらいは自分のこと、キレイって思いたい! 手抜きが得意な私が実践している、美肌のためのマイルールをお届けします。