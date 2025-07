お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、マーベル・スタジオの最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』(7月25日公開)の日本語吹替版に“一言”声優として出演を果たした。演じたのは通行人Aという一言のみの役ながら、作中では印象的なせりふを担当している。しかし、マーベル好きとして、出演には葛藤があったという。インタビューでは、あふれんばかりのマーベル愛をはじめ、芸人、そして1児の父としての現在の心境を聞いた。

――まず、一言声優のオファーを聞いたときのお気持ちからお聞かせいただけますか。

大前提として、マーベル好きの芸人やタレントが声優としてお邪魔することがあまり好きじゃないんですよ。「いらんねん!」と思ってしまうタイプなので。今回は「一言やったらええか」と思いつつも、「お邪魔してすみません」っていう気持ちで、恐れ多い中やらせていただきました。

――収録はいかがでしたか?

