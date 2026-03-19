国民的ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』(FOD：3月19日20:00配信スタート／フジテレビ：4月1日から毎週水曜23:00～)の完成発表会が19日、東京・台場のフジテレビ本社で行われ、唐田えりか、せいや(霜降り明星)、伊藤健太郎、企画の鈴木おさむ氏が登壇した。

今作の主題歌は、前作と同じCHAGE and ASKAの「SAY YES」であることを発表。武田は「やっぱりうれしいですよね。曲ごとに作品のイメージがありますから、『SAY YES』で再び『102回目―』をやれるというのは、本当にうれしいです」と感慨深げだ。

鈴木はうれしさのあまり、「昨日の夜中3時にスナックで歌ってきました(笑)。そのくらいの気持ちです」といい、せいやも「僕もスナックで歌いすぎて、(主題歌と)バレるかと思いました(笑)」と興奮が抑えられなかったという。

また、達郎(武田)が自分の本気の思いを薫(浅野温子)に伝えるため、トラックが走る道路に飛び出して「僕は死にません!」と絶叫する、テレビ史に残る名シーンが蘇ることも明かされた。

今回、実際に飛び出したせいやは「本当に怖かったです。横から見てるとそうでもないかもしれないですけど、正面から見たらめっちゃ怖いんですよ。『101回目―』のVR見てるみたい。遠くからでもトラックってすごく大きいし、“このドライバーさん、頭おかしかったら俺、死ぬよな”と思いました」と恐怖体験を振り返る。

当初、このシーンは台本になかったそうだが、武田が「やろうぜ!」と言ったことで実現。タイトなスケジュールの中での追加シーンに、マネージャーは苦笑いしていたそうだが、せいやは「これは本当に鉄矢さんのおかげです」と感謝していた。