フジテレビ系「めざましテレビ」内で放送中のアニメ『ちいかわ』の第2弾PVが解禁され、あわせて、古本屋役を務める春海百乃のコメントも公開された。

『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノ氏がXに投稿している人気漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちとシビアな世界観のギャップで幅広い支持を集めている。原作のフォロワー数は466万人を突破し、昨年実施された「日本キャラクター大賞 2025」ではグランプリを受賞した。

今回解禁された第2弾PVには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめ、個性豊かな仲間たちが続々と登場。自由奔放なモモンガ、お酒を愛するくりまんじゅう、頼れる存在のラッコ、元気いっぱいのシーサーのほか、鎧さんたち、パジャマパーティーズ、でかつよとあのこ、色違いのオデの姿も確認できる。

映像では、おいしいものを食べたり、楽しく踊ったりする平和なひとときだけでなく、草むしりの労働や討伐のシーンまで、ちいかわたちのにぎやかな日々が描かれている。

さらに、カニのカチューシャをつけた古本屋も初登場。古本屋役を務める春海百乃は、「モモンガの突⾶な⾏動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました! そして、モモンガ役の井⼝さんのお芝居が本当に可愛らしく、私⾃⾝も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました」と振り返り、⾃⾝が演じたキャラクターの魅⼒については「⾯倒⾒がいいところと、素直で可愛らしいところが魅⼒。勇敢な⼀⾯もある 」と解説。そんな古本屋の魅⼒を「最⼤限伝えたい」と意気込みを寄せた。

(c)ナガノ / ちいかわ製作委員会